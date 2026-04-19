Scherma, Galassi e Di Veroli fuori dalla top 16 al Grand Prix di Budapest

Va in archivio una giornata non particolarmente entusiasmante per gli schermidori impegnati nella pedana di Budapest, città che sta ospitando questa domenica il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada. Nella gara maschile infatti nessun nostro portacolori è riuscito ad arrivare in fondo al tabellone, fermandosi alla soglia della top 16.

I migliori atleti del lotto sono stati Matteo Galassi e Davide Di Veroli, i quali hanno chiuso rispettivamente al diciottesimo ed al diciannovesimo posto dopo essere stati eliminati rispettivamente dal padrone di casa David Nagy per 15-12 e dall’elvetico Hadrien Favre, sempre con il punteggio finale di 15-12.

Si è invece fermato al sessantaduesimo posto il terzo rappresentante della squadra azzurra, ovvero Fabrizio Cuomo, il quale è stato costretto a salutare la competizione dopo aver ceduto il passo proprio a Galassi in occasione del primo turno con il risultato di 15-4.

Gli spadisti e le spadiste italiane torneranno in pedana a maggio per un altro appuntamento del Grand Prix, in scena in Colombia, per la precisione a Medellin, da venerdì 8 a domenica 10. Ricordiamo che questa tipologia di gare non prevedono lo svolgimento delle prove a squadre.