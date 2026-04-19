Scherma, Italia settima nella sciabola femminile ad Atene

La tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma andata in scena ad Atene, in Grecia, si conclude con il settimo posto dell’Italia nella gara a squadre della sciabola femminile. Le ragazze del CT Andrea Aquili cedono nei quarti di finale alla Corea del Sud, poi seconda.

In finale la Francia piega proprio la Corea del Sud per 45-42, mentre il terzo posto va al Giappone, che supera alla stoccata decisiva l’Ungheria, sconfitta per 45-44. In semifinale, infatti, le transalpine avevano eliminato le magiare per 45-43, mentre le sudcoreane avevano estromesso le nipponiche per 45-37.

L’Italia di Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, testa di serie numero 7, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, negli ottavi aveva superato l’Ucraina con il punteggio di 45-41, salvo poi cedere nei quarti di finale alla Corea del Sud, numero 2 del seeding, per 41-45.

Nelle semifinali per il quinto posto le azzurre sono state sconfitte dalla Spagna con il punteggio di 43-45, infine nella sfida per il settimo posto l’Italia ha piegato la Bulgaria per 45-43, confermando il piazzamento di cui era accreditata tra le teste di serie.