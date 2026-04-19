Scherma: le spadiste mancano l’acuto e si fermano ai sedicesimi al Grand Prix di Budapest

Non migliorano la prestazione dei colleghi della categoria maschile le azzurre impegnate in quel di Budapest, città teatro questo fine settima del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada. Neanche le nostre portacolori infatti hanno infatti centrato la top 16, chiudendo la corsa dunque ai sedicesimi di finale.

Sono ben quattro le spadiste che si sono fermate prima degli ottavi. Stiamo parlando di Alberta Santuccio, eliminata dalla neutrale Hana Bekmurzova per 15-13, di Rossella Fiamingo, fuori con la cinese Li Shanshan per 11-10, di Alessandra Bozza, costretta a cedere il passo alla sudcoreana Sera Song per 15-2 e di Roberta Marzani, la quale ha perso l’assalto con l’altra sudcoreana Taehee Lim per 15-6.

Precedentemente aveva invece salutato la gara Giulia Rizzi, uscita al primo turno contro la padrona di casa Lotti Horvath per 15-1, Sara Maria Kowalczyk, out contro la lettone Sofia Prosino per 15-11, oltre che Lucrezia Paulis, anche lei caduta al cospetto di Shanshan Li (10-9).

Il prossimo appuntamento con la spada sarà a Medellin, in Colombia, con un’altra tappa valida per il Grand Prix in programma da venerdì 8 a domenica 10.