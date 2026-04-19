Scherma, l’Italia esce ai quarti del Trofeo Luxardo. La Corea del Sud trionfa nella sciabola

Si conclude senza gioie azzurre il Trofeo Luxardo di Padova, celeberrima competizione di scherma facente parte del circuito valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 riservata alla specialità della sciabola maschile. In occasione della gara a squadre infatti la compagine tricolore si è dovuta accontentare dell’ottava piazza, rimanendo dunque lontana dai piazzamenti che contano.

Gli azzurri avevano comunque cominciato la giornata in modo brillante, battendo il Canada agli ottavi con il risultato di 45-33. Poi, al terzo turno, il team composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini non è riuscita a placare l’aggressività della Romania, salutando la gara ai quarti con il punteggio di 45-38.

Dirottati nel tabellone dei piazzamenti, i nostri ragazzi hanno ceduto il passo alla Francia ed alla Georgia, arrendendosi in entrambi i casi per 45-41. La gara è stata invece vinta dalla Corea del Sud che, in finale, ha battuto la squadra neutrale russa per una sola stoccata, al terzo posto si è invece accomodata l’Ungheria. Il prossimo appuntamento con la sciabola è fissato nel weekend che va dal 1 al 3 maggio con il Grand Prix di Seoul.