Scherma, i convocati dell’Italia per gli Europei. Curatoli infortunato, Volpi come riserva

Comincia ufficialmente il cammino dell’Italia verso gli Europei di scherma 2026, che saranno in programma dal 16 al 21 giugno ad Antony in Francia. I vari CT hanno diramato le convocazioni per la manifestazione continentale e saranno venticinque gli azzurri che saliranno in pedana.

Nel fioretto spicca l’esclusione di Alice Volpi, fresca di titolo agli Assoluti di Roma, che non è riuscita a rientrare tra le convocate ed è stata inserita come riserva. In Francia ci saranno Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo ed Anna Cristino, che nel ranking mondiale sono tutte davanti alla toscana. In campo maschile invece il quartetto sarà composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, con Giulio Lombardi come riserva.

Nella sciabola maschile non è presente Luca Curatoli, rimasto vittima di un infortunio al tendine rotuleo durante i Campionati Italiani. Il campano non potrà gareggiare agli Europei e al suo posto così è stato convocato proprio chi ha vinto il titolo nazionale, Michele Gallo, che era stato indicato all’inizio come riserva. Sono stati poi selezionati anche Cosimo Bertini, Matteo Neri e Pietro Torre. Tra le donne, invece, nessun colpo di scena, con le convocazioni di Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

Tutto confermato anche nella spada maschile con il quartetto composto da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli, mentre Gianpaolo Buzzacchino sarà la riserva. In campo femminile c’è l’unica variante di queste convocazioni: infatti per la prova individuale sono presenti Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio e Sara Kowalczyk, ma quest’ultima verrà sostituita nella prova a squadre da Gaia Caforio.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI DI SCHERMA 2026

Fioretto Maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Riserva in Italia: Giulio Lombardi

Fioretto femminile: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto

Riserva in Italia: Alice Volpi

Sciabola maschile: Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre

Riserva in Italia: Ancora da selezionare

Sciabola femminile: Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale

Riserva in Italia: Vittoria Mocci

Spada maschile: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli

Riserva in Italia: Gianpaolo Buzzacchino

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk (solo individuale), Gaia Caforio (solo squadra)