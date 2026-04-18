Scherma: Curatoli in top5 al Torneo Luxardo di Padova, trionfa Ibragimov

Luca Curatoli si erge a grande protagonista sulla pedana di Padova, città che sta ospitando questo fine settimana la sessantasettesima edizione del Trofeo Luxardo, evento valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola maschile. L’azzurro ha infatti conquistato la quinta posizione, sfiorando quindi la top 3.

Il percorso del nostro portacolori è cominciato con una vittoria ai danni del francese Evan Fraboulet, battuto per 15-12, per poi arginare il connazionale Giorgio Marciano con il risultato di 15-10. Poi agli ottavi, è arrivato invece il successo ampio contro lo statunitense William Morril, battuto per 15-8, preludio della sfida contro il numero 2 del ranking, il transalpino Maxime Pianfetti, abile ad imporsi con il risultato di 15-10.

Si è fermato agli ottavi di finale invece Michele Gallo, eliminato dallo spagnolo Santiago Madrigal con il risultato di 15-9. Destino speculare a quello di Marco Mastrullo, eliminato dal neutrale Kamil Ibragimov per 15-12. Fuori al secondo turno invece Lorenzo Ottaviani, out contro l’altro neutrale Pavel Graudyn per 1-15, oltre che Matteo Neri, anche lui fuori cedendo il passo al russo Ibragimov per 15-12.

Da segnalare poi il 24° Giorgio Marciano. 27°invece Lorenzo Ottaviani, 42° Antonio Tallarico, 46° Leonardo Reale, 49° Pietro Torre, 52° Francesco Bonsanto, 58° Edoardo Cantini e 64° Lupo Veccia Scavalli.

La gara è stata invece vinta dall’incontenibile Ibragimov che, all’ultimo atto, ha avuto la meglio su Graudyn. Terzo posto invece per Pianfetti e Do Gyeongdong.