Scherma, Guillaume Bianchi nono nel fioretto a Il Cairo

Non ottengono gli stessi risultati delle donne gli azzurri del fioretto individuale maschile nella prova andata in scena a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: in tre escono agli ottavi di finale, ovvero Guillaume Bianchi, nono, Filippo Macchi, 13°, e Davide Filippi, 15°.

La vittoria va al nipponico Kazuki Iimura, che piega in finale il ceco Alexander Choupenitch per 15-10, mentre salgono sul gradino più basso del podio il transalpino Anas Anane, battuto in semifinale da Choupenitch per 12-15, e lo statunitense Nick Itkin, battuto nel penultimo atto da Iimura per 8-15.

Bianchi, numero 1 del tabellone, approfitta del forfait del cileno David Alarcon nel primo turno, poi ai sedicesimi elimina l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Valerii Kornilov per 15-4, ma agli ottavi di finale si ferma proprio al cospetto del nipponico Kazuki Iimura, che lo supera per 8-15.

Ottavi fatali anche per Filippo Macchi, 13°, e Davide Filippi, 15°, mentre vengono eliminati ai sedicesimi Giulio Lombardi, 18°, Tommaso Martini, 19°, e Damiano Rosatelli, 26°. Escono di scena al primo turno, invece, Tommaso Marini, 34°, Edoardo Luperi, 40°, Alessio Foconi, 45°, Giuseppe Franzoni, 50°, e Damiano Di Veroli, 59°.