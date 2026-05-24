Scherma, gli sciabolatori azzurri si fermano ai quarti a Il Cairo. Vince la Francia

Fa festa la Francia nella prova a squadre dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Il Cairo. I transalpini hanno sconfitto nell’ultimo atto l’Ungheria con il punteggio di 45-37, mentre al terzo posto ha concluso la Corea del Sud, che ha battuto gli Stati Uniti nella finalina per 45-43.

Purtroppo è sfumata la possibilità del podio per l’Italia. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Pietro Torre, Matteo Neri e l’esordiente Leonardo Reale (sua prima gara a squadre) è stato sconfitto nei quarti di finale dagli americani per 45-43 al termine di una sfida veramente molto combattuta.

Successivamente negli assalti per i piazzamenti l’Italia ha prima ottenuto una bella vittoria contro la selezione degli atleti indipendenti (la Russia in poche parole) per 45-41, mentre è poi stata sconfitta dalla Romania con il punteggio di 45-42, concludendo così al sesto posto.

Si chiude qui la stagione per la sciabola maschile. Un rendimento altalenante per gli azzurri, che ora dovranno concentrarsi sui grandi obiettivi dell’estate: gli Europei in Francia ad Antony (16-21 giugno) e poi i Mondiali ad Hong Kong (22-30 luglio).