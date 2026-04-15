Rybakina: “Dare il massimo è la cosa più importante. Sto lavorando per essere numero uno del mondo”

Negli ultimi mesi il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale e l’incostanza di risultati che sembrava penalizzarne il cammino ai massimi livelli sembra essere solamente un lontano ricordo. Elena Rybakina si presenta ai nastri di partenza del torneo WTA di Stoccarda con il ruolo di testa di serie numero uno e, complice l’assenza di Aryna Sabalenka, la possibilità di accorciare le distanze nella lotta per la conquista del numero uno del mondo. In conferenza stampa la giocatrice kazaka ha affrontato diversi temi di sicuro interesse.

Sulle particolari condizioni di svolgimento del torneo: “Penso che sia più facile giocare al chiuso. Non ci sono condizioni esterne, niente sole, niente vento. A dire il vero, mi sono allenata al chiuso per la maggior parte del tempo, a Bratislava. È fantastico iniziare questo tour qui. Anche se non si gioca all’aperto, anche se forse non è vera terra battuta, si scivola comunque sulla superficie. Nel complesso, come inizio, penso sia un buon inizio“.

Sul post Miami e il lavoro di preparazione per i prossimi impegni: “Ho avuto un paio di giorni di riposo e, onestamente, il jet lag dopo Miami si è fatto sentire troppo, quindi ho passato la maggior parte del tempo a dormire. Dopo aver ripreso gli allenamenti, avevo bisogno di lavorare sulla preparazione fisica perché Indian Wells e Miami sono stati tornei molto lunghi, e nell’ultima partita ho sentito che il mio livello di forma fisica era calato un po’; ho capito che dovevo lavorarci su. Un paio di giorni di riposo… e da lì in poi, piena preparazione“.

Sull’assenza di Sabalenka e la possibilità di avvicinarsi al numero uno: “Non ci penso troppo, perché non è ancora successo, ma devo comunque dare il massimo. Questa è la cosa più importante. Se faccio le cose per bene, che è la cosa fondamentale, potrei raggiungere un obiettivo del genere e in qualche modo mantenerlo, visto che è un traguardo difficile, molto difficile. Ci sto lavorando e spero che accada… ma non mi concentro sui punti in ogni torneo. So solo che devo fare bene, e a questo punto devo arrivare fino in fondo al torneo, a prescindere da chi gioco o contro chi gioco. Si tratta di migliorare e di essere costante. Se succede, bene“.

Sull’esponenziale crescita di rendimento registrata negli ultimi mesi: “È chiaro che sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, io e tutta la squadra. Finora sono stato molto costante, sia in termini di risultati che di prestazioni, dalla fine dell’anno scorso all’inizio di quest’anno. Non è passato molto tempo, ma dopo l’Australia ho giocato a Doha e Dubai. Non ero al meglio della forma, ma nel complesso sono molto contento di tutti i tornei e le partite che ho disputato. In alcuni ci sono andato molto vicino, ma alla fine è la costanza che conta e che parla da sé, ed è ciò che spero di mantenere per rimanere in corsa“.