Roland Garros 2026, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto presenti nel main draw di singolare femminile
L’entry list del singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis riserva qualche sorpresa in più rispetto a quella maschile e, soprattutto, presenta soltanto due azzurre al via: saranno nel main draw parigino Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.
Non si è iscritta la transalpina Varvara Gracheva, che si è lesionata il legamento crociato anteriore a fine marzo e dunque non rientrerà prima della stagione su erba, mentre sono 4 le tenniste che si sono iscritte con il ranking protetto.
Si tratta della spagnola Sara Sorribes Tormo, della svizzera Jil Teichmann, della montenegrina Danka Kovinic e dell’ucraina Anhelina Kalinina: per questi motivi, tenuta presente la classifica mondiale di lunedì 13 aprile, le prime 101 tenniste del ranking WTA sono state ammesse di diritto al secondo Slam stagionale.
ENTRY LIST SINGOLARE FEMMINILE ROLAND GARROS 2026
1 SABALENKA Aryna (—)
2 RYBAKINA Elena (KAZ)
3 GAUFF Coco (USA)
4 SWIATEK Iga (POL)
5 PEGULA Jessica (USA)
6 ANISIMOVA Amanda (USA)
7 SVITOLINA Elina (UKR)
8 PAOLINI Jasmine (ITA)
9 ANDREEVA Mirra (—)
10 MBOKO Victoria (CAN)
11 BENCIC Belinda (SUI)
12 MUCHOVA Karolina (CZE)
13 ALEXANDROVA Ekaterina (—)
14 NOSKOVA Linda (CZE)
15 OSAKA Naomi (JPN)
16 JOVIC Iva (USA)
17 KEYS Madison (USA)
18 TAUSON Clara (DEN)
19 SHNAIDER Diana (—)
20 MERTENS Elise (BEL)
21 SAMSONOVA Liudmila (—)
22 OSTAPENKO Jelena (LAT)
23 KALINSKAYA Anna (—)
24 BOUZKOVA Marie (CZE)
25 FERNANDEZ Leylah (CAN)
26 CIRSTEA Sorana (ROU)
27 NAVARRO Emma (USA)
28 KOSTYUK Marta (UKR)
29 RADUCANU Emma (GBR)
30 JOINT Maya (AUS)
31 BUCSA Cristina (ESP)
32 WANG Xinyu (CHN)
33 CRISTIAN Jaqueline (ROU)
34 BEJLEK Sara (CZE)
35 BAPTISTE Hailey (USA)
36 LI Ann (USA)
37 ZHENG Qinwen (CHN)
38 SAKKARI Maria (GRE)
39 FRECH Magdalena (POL)
40 TJEN Janice (INA)
41 COCCIARETTO Elisabetta (ITA)
42 SINIAKOVA Katerina (CZE)
43 STEARNS Peyton (USA)
44 BOISSON Lois (FRA)
45 EALA Alexandra (PHI)
46 VONDROUSOVA Marketa (CZE)
47 BOUZAS MANEIRO Jessica (ESP)
48 KESSLER Mccartney (USA)
49 YASTREMSKA Dayana (UKR)
50 VALENTOVA Tereza (CZE)
51 SIEGEMUND Laura (GER)
52 KREJCIKOVA Barbora (CZE)
53 STARODUBTSEVA Yuliia (UKR)
54 POTAPOVA Anastasia (AUT)
55 KARTAL Sonay (GBR)
56 LINETTE Magda (POL)
57 GIBSON Talia (AUS)
58 RUZIC Antonia (CRO)
59 JACQUEMOT Elsa (FRA)
60 RUSE Elena-Gabriela (ROU)
61 KUDERMETOVA Veronika (—)
62 MARIA Tatjana (GER)
63 BOULTER Katie (GBR)
64 BONDAR Anna (HUN)
65 ZHANG Shuai (CHN)
66 VEKIC Donna (CRO)
67 KENIN Sofia (USA)
68 HADDAD MAIA Beatriz (BRA)
69 OLIYNYKOVA Oleksandra (UKR)
70 MCNALLY Caty (USA)
71 KASATKINA Daria (AUS)
72 UDVARDY Panna (HUN)
73 RAKHIMOVA Kamilla (UZB)
74 SELEKHMETEVA Oksana (—)
75 ZAKHAROVA Anastasia (—)
76 PUTINTSEVA Yulia (KAZ)
77 LYS Eva (GER)
78 SONMEZ Zeynep (TUR)
79 MARCINKO Petra (CRO)
80 GOLUBIC Viktorija (SUI)
81 BIRRELL Kimberly (AUS)
82 OSORIO Camila (COL)
83 ZARAZUA Renata (MEX)
84 TOMLJANOVIC Ajla (AUS)
85 SORRIBES TORMO Sara (ESP)
86 UCHIJIMA Moyuka (JPN)
87 SEIDEL Ella (GER)
88 ARANGO Emiliana (COL)
89 VOLYNETS Katie (USA)
90 TEICHMANN Jil (SUI)
91 SIERRA Solana (ARG)
92 BLINKOVA Anna (—)
93 WALTERT Simona (SUI)
94 GALFI Dalma (HUN)
95 TOWNSEND Taylor (USA)
96 PARKS Alycia (USA)
97 KOVINIC Danka (MNE)
98 BARTUNKOVA Nikola (CZE)
99 KALININA Anhelina (UKR)
100 TAGGER Lilli (AUT)
101 VANDEWINKEL Hanne (BEL)
102 GRABHER Julia (AUT)
103 PARRY Diane (FRA)
104 SNIGUR Daria (UKR)