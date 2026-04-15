Brutto colpo per Jasmine Paolini: severa sconfitta contro Sonmez a Stoccarda

Si ferma immediatamente il cammino di Jasmine Paolini nel WTA500 di Stoccarda. L’azzurra (n.8 del mondo) è stata nettamente sconfitta dalla turca Zeynep Sonmez (n.79 del ranking) col punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Un match in cui la toscana non ha mai trovato precisione nei propri colpi, sbagliando molto e non costruendo con logica il proprio tennis. Di contro, la turca sentiva molto bene la palla e soprattutto lungo la diagonale di rovescio ha fatto una grande differenza. Non inizia bene la stagione sul rosso per Jasmine e ci sarà di che pensare in vista di quel che sarà, pensando ai prossimi impegni a Madrid, Roma e soprattutto Parigi.

Nel primo set si comprende da subito che il match non sarà favorevole a Paolini. Grande fatica per la giocatrice italiana nel trovare la giusta profondità e nello stesso tempo troppe giocate dritto per dritto senza un minimo di rotazione. Bravissima Sonmez ad appoggiarsi alla palla dell’azzurra e ad andare avanti di un break. Jasmine si salva in qualche modo nel terzo game, cancellando cinque palle del doppio break e dandosi una chance nel turno al servizio successivo della sua avversaria, ma la luce nel proprio tennis non si accende. Nel quinto gioco c’è il break per la turca e la frazione va in ghiaccio. La n.79 del ranking cancella una palla del parziale contro-break nell’ottavo game, approfittando dell’ennesimo gratuito della rivale, chiudendo poi sul 6-2.

Nel secondo set la musica non cambia. Paolini, in preda alla frustrazione, cede un altro turno al servizio in apertura ed è costretta nuovamente a inseguire. La toscana prova a rimanere aggrappata alla partita, ma nel settimo game arrivano un altro break a zero e i titoli di coda. Vince Sonmez (6-2) con merito e l’azzurra, con lo sguardo basso, è costretta a salutare la terra tedesca.

Le statistiche sono impietose: 58% di prime di servizio in campo e il 58% dei punti vinti per Jasmine; 38% di efficienza con la seconda. Una brutta partita da dimenticare, sperando che sia stata solo un caso.