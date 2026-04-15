Ambesi: “Sinner a Madrid? C’è un problema di allergia. Ma il contesto di gioco sarebbe favorevole”

Nella puntata odierna di TennisMania relativa all’ATP 500 di Barcellona, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha parlato dei problemi ravvisati da Carlos Alcaraz in Catalogna e poi dei tanti record che Jannik Sinner infrangerebbe partecipando e magari vincendo a Madrid.

Il problema al polso accusato da Carlos Alcaraz: “Ha avuto un fastidio, è stato un contraccolpo, e subito è andato dal giudice di sedia chiedendo l’intervento del fisioterapista, non è che ci abbia marciato sopra, quindi mi viene da pensare che si sia trattato di un incidente del momento, poi superato, io vedo un po’ troppo allarmismo. Ho letto anche delle critiche sull’atteggiamento, sul fatto che non sia focalizzato sugli obiettivi, insomma ha perso delle partite, ne ha vinte tante in questa stagione, è successo a Sinner di perdere ad inizio stagione, vedo troppi processi sommari in generale. Comunque anche Alcaraz arriva a giocare la finale di Montecarlo, io non credo a quanto scritto qua e là, riguardo il fatto che oltre a Sinner in tanti l’avrebbero battuto. Ma chi batteva Alcaraz nella finale di Montecarlo?“.

Il possibile cammino di Alcaraz a Barcellona: “Vedremo quale sarà il percorso di Alcaraz in questo torneo di casa, domani ha un match che può essere tutto ed il contrario di tutto, considerando l’avversario, che è Machac, non mi sembra un tabellone proprio proibitivo andando avanti, ma insomma poi dipenderà molto dalle sue sensazioni. Lo scorso anno effettivamente lì si fa male, non è un infortunio terminale, certo per precauzione si ferma, salta Madrid, rientra a Roma e sappiamo poi come è stata la storia“.

La presenza di Sinner a Madrid: “C’è quel problema legato un po’ all’allergia che potrebbe dargli fastidio, è già successo a Madrid che patisse per questo, però onestamente adesso al di là di tutto ragioniamo su quello che fa negli ultimi tre Masters 1000, quel contesto di gioco mi sembra molto, molto favorevole, con una prima che incide di più, può essere molto efficiente. Quando noi parliamo di cinque Masters 1000 consecutivi, 4 parliamo di eventi che sono consecutivi in calendario, lo scriviamo in maniera tale che non ci siano equivoci, è vero che Djokovic ne ha vinti anche di più di fila, ma saltando degli eventi nel mezzo, non è proprio la stessa cosa. L’unica che è riuscita a vincere 5 WTA 1000 consecutivi è Wozniacki, a cavallo tra due anni, un po’ come può succedere per Sinner se va a Madrid e incredibilmente lo porta a casa, ma se succede fa qualcosa che è letteralmente clamoroso, non solo per i 5 Masters 1000, per le finali raggiunte in tutti i 1000 a 25 anni non compiuti, non mi sembra una roba banale per niente, quindi poi probabilmente a lui queste cose non interessano, le conosce perché gli arriva l’onda lunga. Andare lì, giocare bene ed arrivare in fondo avrebbe un peso nella storia del tennis non indifferente, poi ci mancherebbe, lui ha altri obiettivi più prestigiosi, come andare a vincere da subito Parigi. Per quanto mi riguarda ogni scelta la accetto, perché ritengo che che gestisce l’atleta Sinner sappia il fatto suo. Dispiacerebbe non vederlo lì in un momento in cui dà l’impressione di essere piuttosto dominante, ed è una fase in cui gli viene tutto facile“.