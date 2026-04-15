Tennis, Carlos Alcaraz ancora alle prese con il dolore al polso rinuncia all’allenamento odierno a Barcellona

Tutti noi conosciamo il celebre romanzo “I dolori del giovane Werther” scritto da Johann Wolfgang von Goethe. Passando al presente e, soprattutto, al tennis, un romanziere in questo momento potrebbe mettere nero su bianco “I dolori del giovane Alcaraz”. Lo spagnolo, infatti, è ancora alle prese con un problema al posto e oggi è stato scritto un nuovo capitolo su questo argomento che, nella giornata di ieri, ha vissuto un importante antipasto.

Nel match d’esordio al torneo ATP 500 di Barcellona, infatti, il nuovo numero 2 del mondo ha vinto con il punteggio di 6-4 6-2 contro il finlandese Otto Virtanen in un’ora e 25 minuti. Le sue parole al termine dell’incontro avevano riaperto questo argomento: “Avendo poco tempo di recupero e riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi. Domani vedrò con il mio fisioterapista come sto e speriamo che non sia niente“.

Come ha rivelato Marca oggi Carlos Alcaraz ha deciso di non prendere parte all’allenamento già prefissato. Il campo prenotato dalle ore 12.00 alle ore 14.00 al RCT di Barcellona, infatti, è rimasto deserto, con il murciano che ha preferito fare fisioterapia in hotel e non aggravare una situazione che, evidentemente, dà fastidio allo spagnolo e di pari passo inizia a preoccuparlo. Anzi, alcuni media spagnoli parlano addirittura di una possibile rinuncia, al momento non confermata.

Una problematica che aveva già dovuto affrontare due anni fa, sempre all’inizio della stagione sulla terra rossa, e che ovviamente preoccupa il classe 2003. Domani il programma lo vedrà impegnato contro il ceco Tomas Machac con la speranza di centrare un altro successo e, soprattutto, evitare di pensare ai problemi al polso, per andare a difendere il titolo conquistato un anno e, di conseguenza, non perdere altri punti nel confronto diretto con Jannik Sinner, nuovo numero 1 del ranking dopo il trionfo del Masters 1000 di Monte Carlo.