WTA Rouen 2026, Cocciaretto vince all’esordio. Avanti anche Kostyuk e Baptiste

Proseguono i match di primo turno nel WTA di Rouen. Oggi c’era l’esordio sulla terra rossa francese di Elisabetta Cocciaretto e l’italiana non ha deluso le aspettative, vincendo comunque un match che si era complicato contro la russa Alina Charaeva in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Nel prossimo turno la marchigiana affronterà l’ucraina Veronika Podrez.

Buona la prima anche per l’ucraina Marta Kosytuk, testa di serie numero uno, che ha sconfitto la francese Diane Parry in due set per 6-1 6-4 e adesso dovrà vedersela con l’americana Caty McNally, uscita vincitrice dal derby statunitense con la connazionale Katie Volynets in rimonta per 1-6 6-1 6-1.

Una giornata da dimenticare per le tenniste di casa, visto che sono arrivate altre tre sconfitte. L’americana Haley Baptiste ha battuto Jessika Ponchet, rimontando un set di svantaggio, con il punteggio di 3-6 7-6 6-2. La rumena Jaqueline Cristian ha sconfitto Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah sempre in rimonta per 2-6 7-6 7-5; mentre la cinese Wang Xinyu ha messo fine al cammino di Chloe Paquet, anche lei perdendo il primo set, per 3-6 6-4 6-3.

RISULTATI WTA ROUEN 2026 (14 APRILE)

Salkova (Cze) b. Blinkova (Rus) 7-5 6-1

Shymanovich (Blr) b. Fruhvirtova (Cze) 6-3 7-5

Kostyuk (Ukr) b. Parry (Fra) 6-1 6-4

McNally (Usa) b. Volynets (Usa) 1-6 6-1 6-1

Wang Xinyu (Chn) b. Paquet (Fra) 3-6 6-4 6-3

Cocciaretto (Ita) b. Charaeva (Rus) 6-3 4-6 6-2

Cristian (Rou) b. Rakotomanga Rajaonah (Fra) 2-6 7-6 7-5

Baptiste (Usa) b. Ponchet (Fra) 3-6 7-6 6-2