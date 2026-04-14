Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Comincia la stagione sulla terra rossa per la toscana nel massimo circuito internazionale, dopo che un primo assaggio Paolini l’ha avuto grazie al confronto di BJK Cup tra Italia e Giappone. Una vittoria che può dare morale a Jasmine, desiderosa di dare un significato diverso a un’annata finora non brillantissima.

L’avversaria dell’esordio sulla terra tedesca (indoor) sarà la turca Zeynep Sonmez. Una sfida inedita che non c’è mai stata a livello WTA. I riferimenti andranno trovati nel corso della partita e soprattutto l’azzurra dovrà avere una maggior costanza nel suo tennis.

In questo 2026, infatti, l’attuale n.8 del mondo ha fatica a essere costante nell’esprimere il proprio gioco, alternando grandi vincenti a errori gratuiti evitabili. Un aspetto fondamentale per la toscana che, contro la turca, parte coi favori dei pronostici. Una considerazione frutto però di un rendimento ottimale della tennista tricolore.

La partita tra Paolini e Sonmez, valida per il torneo WTA di Stoccarda, andrà in scena mercoledì 15 aprile e aprirà il programma sul campo centrale. La copertura televisiva dell’incontro sarà su SuperTennis HD e sui canali di Sky Sport (da definire in base al palinsesto); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-SONMEZ WTA STOCCARDA 2026

Mercoledì 15 aprile

CENTRE COURT – Inizio alle 12:30

Z. Sonmez vs J. Paolini (5)

A seguire

A. Parks vs N. Noha Akugue

A seguire non prima delle 17:00

J. Ostapenko vs M Andreeva (6)

A seguire non prima delle 18:30

I. Swiatek (3) vs L. Siegemund

PROGRAMMA PAOLINI-SONMEZ WTA STOCCARDA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD; Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) da definire

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport