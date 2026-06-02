Filippo Volandri loda Berrettini e Arnaldi: “Sono da esempio per superare le difficoltà”

Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, è certamente tra coloro che guardano con maggiore soddisfazione ai risultati ottenuti dal tennis azzurro in questa edizione 2026 del Roland Garros. La clamorosa eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno aveva alimentato il timore che lo Slam parigino potesse rivelarsi avaro di soddisfazioni per il movimento italiano.

Il campo, tuttavia, ha smentito completamente queste previsioni grazie ai percorsi di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Domani i tre azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare un posto in semifinale: Cobolli affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre Berrettini e Arnaldi saranno protagonisti di un derby dal sapore tanto inedito quanto storico.

Proprio soffermandosi su quest’ultima sfida, Volandri ha commentato ai microfoni di Sky Sport: “Negli ottavi di finale Arnaldi ci ha insegnato che le difficoltà arrivano, ma possono essere superate. Nel terzo set diceva di avere poche energie, poi è rimasto in campo per altre ore ed è riuscito a vincere il quarto e il quinto set. Berrettini attraversa momenti complicati, lavora su se stesso e trova le energie nei momenti decisivi, da grande campione. Ancora una volta siamo orgogliosi di lui“.

Si prospetta una sfida particolarmente interessante ed equilibrata, aperta a qualsiasi esito. Volandri e i tifosi italiani sperano inoltre che Cobolli riesca a imporsi su Auger-Aliassime, così da regalare all’Italia una semifinale tutta azzurra e la certezza di avere almeno un rappresentante del Bel Paese nell’atto conclusivo del torneo parigino.