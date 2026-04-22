WTA Madrid 2026, Elisabetta Cocciaretto esce di scena contro Alycia Parks

Si ferma al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Madrid: l’azzurra cede il passo alla qualificata statunitense Alycia Parks, che si impone con lo score di 6-3 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco ed al secondo turno darà vita al derby con la connazionale Ann Li, numero 31 del seeding.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi sette game non solo non ci sono palle break, ma non ci sono neppure game ai vantaggi. All’improvviso, però, nell’ottavo game, Cocciaretto accusa un passaggio a vuoto: l’azzurra va sotto 0-40, annulla i primi due break point, ma nulla può sul terzo. Nel nono gioco Parks va a servire per il set, concede l’occasione per il controbreak sul 30-40, ma con tre punti consecutivi chiude i conti sul 6-3 in 34′.

Nella seconda frazione l’italiana è ancora la prima ad andare in difficoltà al servizio: nel terzo game Cocciaretto va di nuovo sotto 0-40, annulla due palle break, ma sulla terza deve capitolare. Anche questa volta l’azzurra ha l’occasione di rientrare, ma nel sesto game non sfrutta due palle break non consecutive. Fallito l’aggancio, Cocciaretto crolla: Parks opera un secondo break a quindici nel settimo gioco e poi nell’ottavo vola sul 40-0, ma poi ha bisogno di un quarto match point per incassare la vittoria col 6-2 in 41′.

Le statistiche sottolineano il predominio della statunitense, che vince 58 punti contro i 42 dell’azzurra, sfruttando 3 delle 7 palle break avute a disposizione e cancellando tutte le tre occasioni concesse a Cocciaretto. Parks fa meglio dell’azzurra sia con la prima, 83%-68%, sia con la seconda, 59%-44%.