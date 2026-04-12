Quando torna Jannik Sinner? Settimana di stacco e prossimi tornei. Alcaraz subito in campo

Jannik Sinner è tornato numero 1 del mondo: l’azzurro ha vinto la finale di Montecarlo e da domani sarà nuovamente in vetta al ranking mondiale, almeno per una settimana. L’italiano, infatti, non è padrone del proprio destino: la settimana prossima lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà in campo a Barcellona ed in caso di vittoria del torneo tornerà in testa alla classifica per una manciata di punti.

La prossima settimana, invece, Jannik Sinner riposerà: questa sarà l’unica, sostanziale, differenza nel calendario dei due sulla terra battuta europea. Al momento, infatti, entrambi risultano iscritti a Madrid ed a Roma, poi senza ulteriori tornei entrambi dovrebbero spostarsi direttamente al Roland Garros.

Per quanto concerne Madrid, però, il condizionale è d’obbligo per entrambi: lo scorso anno Alcaraz saltò il torneo, mentre Sinner sarebbe rientrato soltanto a Roma dalla sospensione, ma le particolari condizioni (altura su tutte), già in passato hanno portato l’azzurro ad una diversa programmazione.

Per il resto è certa la presenza di entrambi a Roma ed al Roland Garros, tornei in cui lo scorso anno in ambedue i casi Alcaraz sconfisse Sinner nell’ultimo atto. Prima di Parigi, però, Sinner si libererà della prima penalità legata ai 500 disputati lo scorso anno (che scattò ad Amburgo), e recupererà altri 50 punti in classifica.

PROSSIMI TORNEI PER JANNIK SINNER

22 aprile-03 maggio ATP Masters 1000 Madrid, Spagna

6-17 maggio ATP Masters 1000 Roma, Italia

24 maggio-7 giugno Roland Garros Parigi, Francia

PROSSIMI TORNEI PER CARLOS ALCARAZ

13-19 aprile ATP 500 Barcellona, Spagna

22 aprile-03 maggio ATP Masters 1000 Madrid, Spagna

6-17 maggio ATP Masters 1000 Roma, Italia

24 maggio-7 giugno Roland Garros Parigi, Francia