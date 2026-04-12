Jannik Sinner di nuovo numero 1 del mondo! Alcaraz sconfitto e superato, il nuovo ranking ATP

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere il numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale andata in scena sulla terra rossa del Principato, imponendosi con il punteggio di 7-6(5), 6-3 e issandosi così al comando del ranking ATP, superando proprio il grande rivale in vetta alla graduatoria internazionale al termine di una rincorsa portentosa.

L’aggiornamento che verrà diffuso lunedì 13 aprile proporrà questa situazione di classifica: Sinner davanti a tutti con 13.400 punti e 160 lunghezze di vantaggio nei confronti di Alcaraz (13.240), poi il vuoto prima di trovare il tedesco Alexander Zverev (5.555) e il serbo Novak Djokovic (4.710). Il tennista italiano è stato semplicemente stellare nelle ultime cinque settimane, vincendo i Masters 1000 di Indian Wells, Miami e appunto Montecarlo: dal Sunshine Double alla prima apoteosi in Riviera, per entrare nel mito.

Il 24enne ha festeggiato l’ottava affermazione in carriera in un torneo di questo calibro (quarto 1000 di fila, considerando Parigi della scorsa estate) e si è così meritato il diritto di riprendersi lo scettro del ranking ATP. Jannik Sinner tornerà numero 1 del mondo dopo esserlo già stato ininterrottamente dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025 (65 settimane) e poi dal 3 al 9 novembre 2025 (durante la settimana delle ATP Finals, vinte a Torino), poi dal 10 novembre fino a oggi c’era stato Carlos Alcaraz al comando.

RANKING ATP 2026 (aggiornamento 13 aprile)

1. Jannik Sinner (Italia) 13.400

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 13.240

3. Alexander Zverev (Germania) 5.555

4. Novak Djokovic (Serbia) 4.710

5. Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.150

6. Ben Shelton (USA) 3.900

7. Alex de Minaur (Australia) 3.895

8. Taylor Fritz (USA) 3.870

9. Lorenzo Musetti (Italia) 3.625

10. Daniil Medvedev (Russia) 3.560