Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurre a -3 dalla vetta

Il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 riprenderà con una delicatissima doppia trasferta delle azzurre, che si recheranno prima in Serbia e poi in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà prima la Danimarca e poi la Serbia.

In questa finestra internazionale l’Italia giocherà sempre prima dell’altro match del girone: le azzurre affronteranno le serbe oggi, martedì 14 aprile, alle ore 18.15, con Svezia-Danimarca alle ore 19.00, mentre l’Italia farà visita alle danesi sabato 18 aprile alle ore 15.00, con Svezia-Serbia prevista invece alle ore 16.00.

Dopo i primi due match del Gruppo 1 della Lega A in testa alla classifica ci sono Danimarca e Svezia, appaiate a quota 4, mentre condividono il terzo posto Italia e Serbia, con un punto all’attivo. Servirà vincere il girone per andare direttamente ai Mondiali senza passare per i play-off.

A giugno ci saranno le due giornate conclusive, che definiranno la classifica finale, con l’Italia che prima ospiterà la Serbia e poi chiuderà in Svezia, mentre la Danimarca prima ospiterà la Svezia e poi terminerà in Serbia. I play-off, invece, sono assicurati comunque per le altre tre squadre del raggruppamento.

CLASSIFICA GIRONE QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

1) Danimarca 4 punti (Differenza reti +2)

2) Svezia 4 punti (Differenza reti +1)

3) Italia 1 punto (Differenza reti -1)

4) Serbia 1 punto (Differenza reti -2)