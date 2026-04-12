Calcio
Calcio, l’Inter passa a Como nel posticipo di Serie A e vede lo Scudetto. Il Parma frena il Napoli
I match della domenica della 32ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio rischiano di chiudere definitivamente la corsa allo Scudetto: l’Inter sbanca Como ed allunga sul Napoli, bloccato sul pari a Parma. I nerazzurri sono a +9 a sei partite dalla conclusione, con 18 punti a disposizione. Anche il Genoa si porta a +9 sulla zona retrocessione grazie alla vittoria di misura sul Sassuolo, infine consolida l’ottavo posizione il Bologna, che lascia il Lecce al terzultimo posto in coabitazione con la Cremonese.
Il Genoa piega il Sassuolo per 2-1 e si allontana, forse definitivamente, dalla zona retrocessione: nel primo tempo padroni di casa in vantaggio al 18′ con Malinovskyi, poi nel recupero i rossi ad Ellertsson e Berardi lasciano le due squadre in 10 nella ripresa. Koné pareggia i conti al 57′, ma il gol partita arriva al minuto 84 ad opera di
Ekuban, che regala tre punti di platino al Grifone.
Il Parma blocca il Napoli sull’1-1 e fa scivolare i partenopei lontano dall’Inter: pronti-via ed i ducali passano in vantaggio grazie a Strefezza, che al 1′ sigla l’1-0. Il Napoli, però, allo scoccare dell’ora di gioco pareggia i conti con la rete di McTominay, ma poi non riesce a conquistare i tre punti ed in serata vede i nerazzurri volare via.
Il Bologna è sicuro di restare all’ottavo posto anche dopo il posticipo che vedrà impegnata la Lazio: i felsinei aggravano la posizione del Lecce battendolo per 2-0: al 26′ i padroni di casa passano a condurre grazie alla rete di
Freuler, poi nella ripresa i salentini si riversano in avanti alla ricerca disperata del pari ed in pieno recupero Orsolini li punisce con il gol del raddoppio che chiude il match.
L’Inter passa in casa del Como per 3-4 e sente ormai profumo di Scudetto: lariani in vantaggio al 36′ con Valle, poi al 45′ arriva il raddoppio di Nico Paz, ma non è finita, perché nel recupero Thuram accorcia. Nella ripresa lo stesso Thuram al 49′ firma il pareggio. L’Inter preme sull’acceleratore e Dumfries al 59′ sigla la rete del sorpasso, per poi griffare al 72′ anche il gol del 2-4. All’89’ il rigore trasformato da Da Cunha riapre i giochi, ma i lariani non trovano la via per pareggiare i conti. L’Inter vince 3-4 ed ormai è in odore di tricolore.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 32ma giornata
Venerdì 10 aprile
ROMA-PISA 3-0
Sabato 11 aprile
CAGLIARI-CREMONESE 1-0
TORINO-H.VERONA 2-1
MILAN-UDINESE 0-3
ATALANTA-JUVENTUS 0-1
Domenica 12 aprile
GENOA-SASSUOLO 2-1
PARMA-NAPOLI 1-1
BOLOGNA-LECCE 2-0
COMO-INTER 3-4
Lunedì 13 aprile
FIORENTINA-LAZIO ore 20.45
Classifica
INTER 75
NAPOLI 66
MILAN 63
JUVENTUS 60
COMO 58
ROMA 57
ATALANTA 53
BOLOGNA 48
LAZIO* 44
UDINESE 43
SASSUOLO 42
TORINO 39
GENOA 36
PARMA 36
CAGLIARI 33
FIORENTINA* 32
CREMONESE 27
LECCE 27
H.VERONA 18
PISA 18
* = una partita in meno