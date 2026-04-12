Calcio, l’Inter passa a Como nel posticipo di Serie A e vede lo Scudetto. Il Parma frena il Napoli

I match della domenica della 32ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio rischiano di chiudere definitivamente la corsa allo Scudetto: l’Inter sbanca Como ed allunga sul Napoli, bloccato sul pari a Parma. I nerazzurri sono a +9 a sei partite dalla conclusione, con 18 punti a disposizione. Anche il Genoa si porta a +9 sulla zona retrocessione grazie alla vittoria di misura sul Sassuolo, infine consolida l’ottavo posizione il Bologna, che lascia il Lecce al terzultimo posto in coabitazione con la Cremonese.

Il Genoa piega il Sassuolo per 2-1 e si allontana, forse definitivamente, dalla zona retrocessione: nel primo tempo padroni di casa in vantaggio al 18′ con Malinovskyi, poi nel recupero i rossi ad Ellertsson e Berardi lasciano le due squadre in 10 nella ripresa. Koné pareggia i conti al 57′, ma il gol partita arriva al minuto 84 ad opera di

Ekuban, che regala tre punti di platino al Grifone.

Il Parma blocca il Napoli sull’1-1 e fa scivolare i partenopei lontano dall’Inter: pronti-via ed i ducali passano in vantaggio grazie a Strefezza, che al 1′ sigla l’1-0. Il Napoli, però, allo scoccare dell’ora di gioco pareggia i conti con la rete di McTominay, ma poi non riesce a conquistare i tre punti ed in serata vede i nerazzurri volare via.

Il Bologna è sicuro di restare all’ottavo posto anche dopo il posticipo che vedrà impegnata la Lazio: i felsinei aggravano la posizione del Lecce battendolo per 2-0: al 26′ i padroni di casa passano a condurre grazie alla rete di

Freuler, poi nella ripresa i salentini si riversano in avanti alla ricerca disperata del pari ed in pieno recupero Orsolini li punisce con il gol del raddoppio che chiude il match.

L’Inter passa in casa del Como per 3-4 e sente ormai profumo di Scudetto: lariani in vantaggio al 36′ con Valle, poi al 45′ arriva il raddoppio di Nico Paz, ma non è finita, perché nel recupero Thuram accorcia. Nella ripresa lo stesso Thuram al 49′ firma il pareggio. L’Inter preme sull’acceleratore e Dumfries al 59′ sigla la rete del sorpasso, per poi griffare al 72′ anche il gol del 2-4. All’89’ il rigore trasformato da Da Cunha riapre i giochi, ma i lariani non trovano la via per pareggiare i conti. L’Inter vince 3-4 ed ormai è in odore di tricolore.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati e programma 32ma giornata

Venerdì 10 aprile

ROMA-PISA 3-0

Sabato 11 aprile

CAGLIARI-CREMONESE 1-0

TORINO-H.VERONA 2-1

MILAN-UDINESE 0-3

ATALANTA-JUVENTUS 0-1

Domenica 12 aprile

GENOA-SASSUOLO 2-1

PARMA-NAPOLI 1-1

BOLOGNA-LECCE 2-0

COMO-INTER 3-4

Lunedì 13 aprile

FIORENTINA-LAZIO ore 20.45

Classifica

INTER 75

NAPOLI 66

MILAN 63

JUVENTUS 60

COMO 58

ROMA 57

ATALANTA 53

BOLOGNA 48

LAZIO* 44

UDINESE 43

SASSUOLO 42

TORINO 39

GENOA 36

PARMA 36

CAGLIARI 33

FIORENTINA* 32

CREMONESE 27

LECCE 27

H.VERONA 18

PISA 18

* = una partita in meno