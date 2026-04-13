Calcio femminile, Andrea Soncin: “Siamo carenti a livello di gol, ma ho fiducia massima”

Giornata di vigilia per la Nazionale italiana di calcio femminile, che scenderà in campo domani (alle 18.15) a Leskovac contro la Serbia nel terzo incontro del girone di qualificazione per i Mondiali 2027. Le azzurre, dopo aver raccolto un solo punto nel doppio impegno casalingo contro Svezia e Danimarca, sono ormai spalle al muro e devono fare punteggio pieno o quasi nelle ultime quattro gare per provare ad ottenere il primo posto nel gruppo 1 che garantirebbe il pass diretto per la fase finale della Coppa del Mondo senza dover passare dai playoff.

“Intensità, solidità e continuità. Nelle prime due partite siamo andate un po’ per fasi, ci sono mancate continuità e solidità nel comprendere e anticipare l’eventuale pericolo. Ed è vero che siamo un po’ carenti a livello di gol, lo dicono i numeri. Sono soddisfatto a metà perché la produzione che abbiamo ci permette di creare tante situazioni. Ma ho fiducia massima in tutte le giocatrici; la mancanza di gol comunque è un fattore di squadra, non individuale. So che il lavoro che facciamo ci porterà a trovare la rete con più continuità“, dichiara in conferenza stampa Andrea Soncin.

Il raduno di preparazione si è svolto senza intoppi per l’Italia: “Stanno bene tutte le ragazze, si sono allenate bene e con la giusta intensità, spesso abbiamo dovuto nascondere i palloni dopo due ore. Ho l’imbarazzo della scelta. È stato un raduno molto intenso. E parlo di intensità fisica, di intensità di gioco e poi di quella mentale, di approccio ad ogni cosa che viene proposta da me. Sono stati sei giorni di attenzione massima, di leggerezza quando doveva esserci, di focus totale sulla qualità delle giocate. Le ragazze hanno dimostrato grandissima maturità un’altra volta“.

“Siamo molto concentrati sul nostro percorso, quello che sta succedendo in questo momento storico nel calcio italiano ci chiama in causa ma noi abbiamo una strada tracciata e un obiettivo chiaro davanti. Quello che ho visto, sentito e percepito e quello su cui abbiamo lavorato in questo mese è la consapevolezza dell’opportunità, grande, che abbiamo. Ci vorranno qualità, attenzione e cuore“, le parole del CT italiano.