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Amstel Gold Race 2026: le quote dei bookmakers per le scommesse. Evenepoel in pole per la vittoria
Gli appassionati sono pronti a godersi una delle settimane più affascinanti dell’anno nel contesto di uno scenario radicalmente diverso rispetto a quello ammirato finora, ma con la certezza di poter offrire uno spettacolo altrettanto entusiasmante. Si corre domenica 19 aprile l’Amstel Gold Race, primo atto del tradizionale Trittico delle Ardenne. Remco Evenepoel della Red Bull – BORA – hansgrohe sembra il favorito assoluto per la vittoria finale.
La celebre corsa in linea taglia lo storico traguardo della sessantesima edizione e, nonostante qualche defezione di troppo, sembra offrire le premesse di uno spettacolo di altissimo livello. Si parte da Maastricht e si arriva a Berg en Terblijt dopo aver percorso i 257,4 chilometri di un tracciato che propone ben trentatré cotes da scalare.
La startlist permette di scattare l’istantanea di un quadro partecipanti con un grande favorito, un rivale abbastanza vicino e diversi ciclisti in grado di poter generare la sorpresa. Remco Evenepoel può sfruttare la grande possibilità di vincere una classica e di preparare nel migliore dei modi la Liegi di domenica prossima. Alle sue spalle figura il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek. L’esame delle quote offerte dalle varie agenzie di scommesse consolida il quadro appena descritto.
Goldbet e Better indicano Remco Evenepoel come principale favorito per la vittoria. Alle spalle del belga si colloca, ad una distanza significativa, il danese Mattias Skjelmose a 7,00, mentre con la quota di 16 c’è il terzetto Kevin Vauquelin-Matteo Jorgenson-Mauro Schmid.
Betsson abbassa leggermente la quota del corridore maggiormente accreditato in sede di pronostico, a 2, e alza leggermente, a 7,50 quella del danese, vincitore dell’edizione 2025. Si abbassa anche la quota del trio Vauquelin-Jorgenson-Schmid che scende invece a 15.