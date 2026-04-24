Lorenzo Finn operato per la frattura al polso: “Non vedo l’ora di tornare in sella”

Poteva certamente essere uno dei protagonisti più attesi in una corsa vinta con pieno merito dal suo compagno di squadra Giulio Pellizzari. Una sfortunata maxi caduta nelle prime fasi della terza frazione del Tour of the Alps ha invece tolto Lorenzo Finn dai giochi e lo ha costretto all’intervento chirurgico.

Il forte dolore al polso che aveva costretto il diciannovenne al prematuro ritiro dalla corsa aveva poi rivelato, dopo gli esami del caso, una frattura per la quale i dottori hanno deciso di procedere con l’intervento chirurgico che è stato eseguito nella giornata odierna.

Finn, costretto a seguire la restante parte della corsa davanti alla tv, dovrà ora osservare un periodo di stop. La speranza è quella che la pausa possa essere la più breve possibile e Lorenzo possa tornare a pedalare quanto prima per preparare i prossimi appuntamenti.

Il detentore del titolo iridato Under 23 ha scritto un post sui propri canali social per aggiornare gli appassionati sulle sue condizioni: “L’intervento è andato bene e non vedo l’ora di tornare presto in sella alla mia bici. Grazie alla Clinica Villa Serena per essersi presa cura del mio polso”.