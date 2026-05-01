LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026. È tutto pronto per la sessantatreesima edizione di questa classica tedesca, che prevede significativi cambiamenti nella fase centrale del percorso. La partenza avverrà come di consueto da Eschbon, mentre l’arrivo è posto a Francoforte sul Meno.

Dopo pochi chilometri i corridori passeranno per la prima volta sul traguardo per poi addentrarsi verso le colline del Taunus. In questa zona, che caratterizza la maggior parte della corsa, verranno affrontati il Sandplacken (8.1 km al 4.5% di pendenza media), Burgweg (0.5 km al 9%), da affrontare tre volte, il Feldberg (7.7 km al 6%), da scalare in due occasioni, ed il Mammolshain (2.2 km al 7.7%), da scalare per tre volte di cui l’ultima a 35 km dall’arrivo.

Curiosità per vedere Thomas Pidcock (Pinarello Q 36.5 Pro Cycling Team) alla prima partecipazione a questa corsa. Il britannico è tornato in azione al Tour of the Alps prima di essere protagonista di un’anonima Liegi-Bastogne-Liegi. Occhi puntati anche su Ben Tullett (Team Visma | Lease a bike), Axel Laurance (Ineos Grenadiers), Alex Baudin (EF Education – EasyPost) e Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team). In casa Italia le speranze maggiori sono riposte su Alberto Dainese (Soudal Quick Step) e Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost).

La partenza è prevista da Eschborn alle 12.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026 a partire dalle 14.00 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!