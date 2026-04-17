Tutti i muri della Amstel Gold Race 2026: 33 salite da affrontare, lunghezza e pendenze

Saranno ben 33 i muri che caratterizzeranno la Amstel Gold Race, la ribattezzata Corsa della Birra che andrà in scena domenica 19 aprile nei Paesi Bassi: non è una Classica Monumento, ma può essere nei fatti considerata come la sesta corsa di un giorno più importante del calendario internazionale. L’evento che fa da cuscinetto tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi si preannuncia particolarmente esigente e si distingue per alcune salite davvero iconiche.

Il mitico Cauberg verrà affrontato tre volte: 900 metri al 7% di pendenza media e con picchi all’11,7%, proposti al km 172,7 e al km 235,6 prima dell’ultimo passaggio al km 255,5, ovvero due chilometri prima del traguardo posto a Berg en Terblijt. Gli appassionati conosceranno benissimo ANCHE il Kruisberg (700 metri al 7,9%), il Keutenberg (1,3 km al 6,2%) e il Gulperberg (900 metri al 5,6%), senza dimenticarsi del Bemelerberg (900 metri al 4,8%) perché viene scalato prima del Cauberg.

Lo scorso anno vinse a sorpresa il danese Mattias Skjelmose, che in volata riuscì ad avere la meglio contro i fenomeni Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Lo sloveno si impose nel 2023, nel recente albo d’oro figurano anche l’olandese Mathieu van der Poel (2019), il belga Wout van Aert (2021) e il britannico Tom Pidcock (2024). Di seguito il quadro dettagliato di tutti i muri della Amstel Gold Race.

MURI AMSTEL GOLD RACE 2026