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Tutti i muri della Amstel Gold Race 2026: 33 salite da affrontare, lunghezza e pendenze
Saranno ben 33 i muri che caratterizzeranno la Amstel Gold Race, la ribattezzata Corsa della Birra che andrà in scena domenica 19 aprile nei Paesi Bassi: non è una Classica Monumento, ma può essere nei fatti considerata come la sesta corsa di un giorno più importante del calendario internazionale. L’evento che fa da cuscinetto tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi si preannuncia particolarmente esigente e si distingue per alcune salite davvero iconiche.
Il mitico Cauberg verrà affrontato tre volte: 900 metri al 7% di pendenza media e con picchi all’11,7%, proposti al km 172,7 e al km 235,6 prima dell’ultimo passaggio al km 255,5, ovvero due chilometri prima del traguardo posto a Berg en Terblijt. Gli appassionati conosceranno benissimo ANCHE il Kruisberg (700 metri al 7,9%), il Keutenberg (1,3 km al 6,2%) e il Gulperberg (900 metri al 5,6%), senza dimenticarsi del Bemelerberg (900 metri al 4,8%) perché viene scalato prima del Cauberg.
Lo scorso anno vinse a sorpresa il danese Mattias Skjelmose, che in volata riuscì ad avere la meglio contro i fenomeni Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Lo sloveno si impose nel 2023, nel recente albo d’oro figurano anche l’olandese Mathieu van der Poel (2019), il belga Wout van Aert (2021) e il britannico Tom Pidcock (2024). Di seguito il quadro dettagliato di tutti i muri della Amstel Gold Race.
MURI AMSTEL GOLD RACE 2026
- Al km 13,2: Maasberg (300 metri al 7,1%: massima del 10.1%)
- Al km 49,6: Bergseweg (2,6 km al 3,3%: massima dell’8.4%)
- Al km 51,4: Korenweg (900 metri al 3,8%: massima del 5.2%)
- Al km 56,6: Nijswillerweg (300 metri al 7,1%: massima del 10.1%)
- Al km 67,2: Rijksweg (250 metri al 3,3%: massima del 5.1%)
- Al km 86,9: Wolfsberg (1,1 km al 3,3%: massima dell’11.6%)
- Al km 90,5: Loorberg (1,5 km al 5,1%: massima del 6.3%)
- Al km 103: Schweibergerweg (2,5 km al 4.3%: massima del 9.2%)
- Al km 110,7: Camerig (3,8 km al 3,9%: massima dell’8.3%)
- Al km 121,3: Vaalserberg (3,3 km al 4,2%: massima dell’8.4%)
- Al km 124,5: Gemmenich (800 m al 6,1%: massima del 9.2%)
- Al km 128,7: Eneperbann (1,3 km al 5,5%: massima del 10.5%)
- Al km 137,1: Eneperheide (2,6 km al 4,3%: massima ll’8.4%)
- Al km 145,2: Gulperberg (400 metri al 10,7%: massima del 15.8%)
- Al km 149,4: Plettenberg (1,1 km al 4%: massima del 6.7%)
- Al km 152,7: Eyserweg (2,2 km al 4,2%: massima del 7.7%)
- Al km 155,5: Schanternelsweg (1 km al 5,9%: massima del 13.1%)
- Al km 160,2: Vrakelberg (500 metri all’8,3%: massima del 12.6%)
- Al km 169,3: Sibbergrubbe (1,8 km al 4%: massima del 7.5%)
- Al km 172,8: Cauberg (900 metri al 7%: massima dell’11.7%)
- Al km 177,4: Geulhemmerberg (900 metri al 6,3%; massima dell’8%)
- Al km 187,4: Heerderberg (1,8 km al 3,6%, massima del 5.9%)
- Al km 187,9: Bemelerberg (900 metri al 4,8%. massima del 7.4%)
- Al km 203,7: Loorberg (1,5 km al 5,1%: massima del 6.3%)
- Al km 210,4: Gulperberg (900 metri al 5,6%: massima del 15.8%)
- Al km 215: Kruisberg (700 metri al 7,9%: massima del13.8%)
- Al km 217,2: Eyserbosweg (900 metri all’8,9%: massima del 13.9%)
- Al km 221,8: Fromberg (1,7 km al 3,8%: massima dell’8.5%)
- Al km 225,9: Keutenberg (1,3 km al 6,2%: massima del 16%)
- Al km 235,6: Cauberg (900 metri al 7%; massima dell’11.7%)
- Al km 240,2: Geulhemmerberg (900 metri al 6,3%: massima dell’8%)
- Al km 247: Bemelerberg (900 metri al 4,8%: massima del 7.4%)
- Al km 255,5: Cauberg (900 metri al 7%: massima dell’11.7%)