Amstel Gold Race 2026: prevista la diretta RAI? Orario, guida ai diritti, alternativa streaming

L’Amstel Gold Race 2026 torna domenica 19 aprile, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione delle Classiche, incastonata tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. Pur non essendo ufficialmente una Monumento, la corsa olandese è ormai considerata a tutti gli effetti tra le più prestigiose gare di un giorno del calendario World Tour.

Anche per il 2026 non arrivano buone notizie per chi sperava nella copertura in chiaro: la corsa non sarà trasmessa in diretta sui canali RAI. Una scelta in linea con quanto già accaduto per altre Classiche recenti, che ha suscitato diverse critiche tra gli appassionati. Per seguire la prova sarà necessario affidarsi alle piattaforme a pagamento. La diretta sarà disponibile in streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max. La copertura inizierà alle ore 14:55, permettendo di seguire le fasi decisive della corsa. Non sono previste alternative gratuite in diretta.

Il percors resta fedele alla tradizione: partenza da Maastricht e arrivo a Valkenburg, con una sequenza continua di muri tipici del Limburgo. Tra i punti chiave spicca il celebre Cauberg, affrontato più volte e decisivo nel finale, insieme ad altri strappi come Keutenberg e Bemelerberg. Il percorso è nervoso e selettivo, ideale per finisseur e corridori esplosivi.

L’assenza di due fuoriclasse come Tadej Pogačar e Mathieu van der Poel apre la corsa a diversi scenari. Il nome più atteso è quello di Remco Evenepoel, tra i principali candidati al successo. Attenzione anche al vincitore uscente Mattias Skjelmose e a possibili outsider come Romain Grégoire e Ben Healy. In casa Italia, i riflettori sono su Christian Scaroni, corridore adatto a questo tipo di percorso. Possibili protagonisti anche Andrea Vendrame, Francesco Busatto ed Edoardo Zambanini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Amstel Gold Race 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55; garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport

AMSTEL GOLD RACE 2026

Domenica 19 aprile

Ore 11.13 Amstel Gold Race 2026 (220 km da Maastricht a Valkenburg)

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.