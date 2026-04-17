Chi farà l’Amstel Gold Race 2026? Occasione per Evenepoel senza Pogacar e van der Poel

Remco Evenepoel si presenta con i favori del pronostico alla Amstel Gold Race, considerando anche l’assenza dei fuoriclasse Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, che hanno deciso di rinunciare alla Corsa della Birra in programma domenica 19 aprile. Il fuoriclasse belga, già terzo al Giro delle Fiandre, intraprenderà con grandi ambizioni la campagna nelle Ardenne e l’evento nei Paesi Bassi servirà per scaldare i motori in vista della Liegi-Bastogne-Liegi prevista la settimana successiva.

Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ripartirà dal terzo posto della passata stagione, quando perse di misura allo sprint contro il danese Mattias Skjelmose e Pogacar. Proprio Skjelmose proverà a difendere il titolo, ma attenzione anche ad altri pretendenti, che potrebbero ben distinguersi sui 33 muri che renderanno decisamente aspra la prova (il Cauberg è il più iconico, l’ultimo passaggio è previsto a un paio di chilometri dal traguardo): il britannico Tom Pidcock è dato in ottima forma dopo il secondo posto alla Milano-Sanremo, l’irlandese Ben Healy si trova a suo agio in certi contesti, i francesi Romain Gregoire e Dorian Godon meritano rispetto.

Attenzione anche allo svizzero Mauro Schmid, mentre in casa Italia la miglior carta sembra essere quella di Christian Scaroni, considerando anche l’assenza di Giulio Ciccone. Da seguire con attenzione anche Andrea Vendrame, mentre Francesco Busatto ed Edoardo Zambanini proveranno a farsi vedere.