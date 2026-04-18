Perugia-Civitanova, Finale Scudetto volley 2026: calendario, date, programma, orari, tv

Perugia e Civitanova si affronteranno nella finale scudetto di volley maschile: la serie sarà al meglio delle cinque partite, la squadra che vincerà tre incontri conquisterà il tricolore e si laureerà Campione d’Italia. Chi succederà a Trento nell’albo d’oro della Superlega? Si affrontano la prima e la terza classificata della regular season di Superlega: i Block Devils hanno liquidato Monza e Piacenza nei playoff, mentre la Lube ha avuto la meglio su Trento e su Verona.

Sarà Perugia ad avere il vantaggio del campo e dunque giocherà di fronte al proprio pubblico del PalaBarton la gara-1 (giovedì 30 aprile, ore 20.30), la gara-3 (mercoledì 6 maggio, ore 20.30) e l’eventuale bella di spareggio (la gara-5 prevista martedì 12 maggio, ore 20.30). Civitanova giocherà tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum la gara-2 (domenica 3 maggio, ore 18.00) e l’eventuale gara-4 (sabato 9 maggio, ore 18.00).

I cucinieri inseguiranno l’ottavo scudetto della propria storia, gli ultimi tre li hanno conquistati battendo proprio gli umbri negli atti conclusivi del 2019, 2021, 2022. I biancorossi sono reduci dalle finali perse contro Trento nel 2023 e dodici mesi fa, mentre i Block Devils puntano al tris dopo le gioie del 2018 (proprio contro i marchigiani) e del 2024 (contro Milano) e durante la serie dovranno pensare anche alla Final Four di Champions League, prevista a Torino nel weekend del 16-17 maggio.

A trascinare Perugia saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Federico Crosato, il libero Massim Colaci. Civitanova potrà fare affidamento sugli attaccanti Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky sotto la regia di Mattia Boninfante, con Marko Podrascanin e Giovanni Gargiulo al centro, Fabio Balaso il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Civitanova, finale scudetto di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-CIVITANOVA, FINALE SCUDETTO VOLLEY

Giovedì 30 aprile

Ore 20.30 Gara-1: Perugia vs Civitanova

Domenica 3 maggio

Ore 18.00 Gara-2: Civitanova vs Perugia

Mercoledì 6 maggio

Ore 20.30 Gara-3: Perugia vs Civitanova

Sabato 9 maggio

Ore 18.00 Eventuale gara-4: Civitanova-Perugia

Martedì 12 maggio

Ore 20.30 Eventuale gara-5: Perugia-Civitanova

PROGRAMMA PERUGIA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Dirette testuale: OA Sport.