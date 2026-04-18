Myriam Sylla e la stagione in Turchia: un trionfo in Europa e il quinto posto all’orizzonte. E l’estate con l’Italia…

Myriam Sylla si appresta a chiudere la sua prima stagione in Turchia, dove ha difeso i colori del Galatasaray Istanbul trasferendosi da Milano: prima avventura all’estero per la schiacciatrice, che ha contribuito in maniera importante alla conquista della CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza, battendo Chieri in finale) e che ora è impegnata nella finale per il quinto posto nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato anatolico.

Il piazzamento permetterebbe alle giallorosse di garantirsi la qualificazione alla prossima Challenge Cup (la terza competizione continentale), che potrebbe trasformarsi in un biglietto per la CEV Cup se lo Zeren Spor Ankara dovesse beneficiare di una wild card per la Champions League. Le ragazze di coach Alberto Bigarelli (che a febbraio ha preso il posto di Massimo Barbolini) hanno sconfitto l’Aras Kargo per 3-1 (25-20; 20-25; 25-19; 25-21) in gara-1 e si sono così portate in vantaggio nella serie al meglio delle tre partite.

Myriam Sylla ha contribuito con cinque punti (26% in attacco, 32% in ricezione), venendo affiancata di banda da Ilkin Aydin (7) nei primi due set e poi da Alexandra Frantti (6). A trascinare le giallorosse sono state soprattutto l’opposto Alexia Carutasu (23 punti, 3 ace) e la centrale Wang Yuanyuan (17, 4 muri, 2 ace). La gara-2 è in programma lunedì 20 aprile (ore 13.00 italiane) al Burhan Felek Salonu, dove il Galatasaray spera di chiudere la pratica.

La schiacciatrice avrà poi modo di godersi un meritato periodo di vacanza e non la vedremo con l’Italia durante la Nations League, proprio per rifiatare dopo intense stagioni in cui si è prodigata al massimo con la maglia azzurra, vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e gli ultimi Mondiali. Myriam Sylla dovrebbe rientrare in Nazionale a fine estate, in vista degli Europei che metteranno in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.