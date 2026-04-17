Perché Alessia Orro ha saltato gara-4 in Turchia? Entità infortunio e tempi di recupero: ci sarà per la bella?

Alessia Orro non ha giocato la gara-4 della finale scudetto in Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La palleggiatrice sarda non è scesa in campo al Burhan Felek Salonu nel tardo pomeriggio di ieri per trascinare il suo Fenerbahce Istanbul contro il VakifBank Istanbul a causa di un problema fisico riscontrato già nel corso della gara-3 disputata lunedì sera. Si trattava di un match decisivo, visto che le ragazze di coach Marcello Abbondanza erano sotto per 2-1 nella serie.

Nel comunicato stampa diffuso dalla società si legge che la MVP degli ultimi Mondiali “ha subito un infortunio al ginocchio sinistro. A seguito dei controlli effettuati, è stato rilevato un edema diffuso all’interno dell’articolazione del ginocchio sinistro della nostra atleta, con conseguente limitazione dei movimenti“. Al momento non si conosce ancora l’effettività entità dell’infortunio e non si conoscono i tempi di recupero: si spera di avere novità nelle prossime ore.

A esserne interessata è anche l’Italia: la regista si era già accordata con il CT Julio Velasco per saltare la Nations League, alla pari di altre big come Paola Egonu, ma poi ritornerà per disputare gli Europei a fine estate e cercare di completare la tripletta dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e agli ultimi Mondiali. L’auspicio è che non si tratta di un problema rilevante e che l’azzurra possa tornare presto in azione: sarà della partita già per la decisiva gara-5?

Il Fenerbahce, guidato per l’occasione da Arelya Karasoy Kocas, ha infatti avuto la meglio al tie-break e così ha pareggiato la serie (2-2) con il sestetto di coach Giovanni Guidetti. Servirà dunque la bella di spareggio per assegnare il titolo di uno dei campionati più competitivi al mondo (nei fatti alla pari della nostra Serie A1): l’appuntamento è per domenica 19 aprile alle ore 18.00 italiane.