Pallanuoto, il Settebello si qualifica in World Cup se…Possibile anche una sconfitta con la Croazia

Nell’ultimo incontro della prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, il Settebello affronterà la Croazia per cercare la qualificazione diretta alle Finali, in programma a luglio in Australia.

L’Italia è a quota 6 punti, mentre la Croazia è a 3, appaiata alla Spagna: per non dipendere dal risultato di Spagna-Stati Uniti, prevista dopo il match degli azzurri, il Settebello dovrà al massimo perdere con un gol di scarto contro la Croazia.

In caso di successo nei tempi regolamentari della Spagna sugli USA e di vittoria della Croazia nei tempi regolamentari sull’Italia, infatti, ci sarebbero 3 squadre a quota 6 punti: la classifica avulsa non romperebbe la parità, quindi si andrebbe a guardare la differenza reti e poi il numero di gol fatti.

In quanto a differenza reti l’Italia al momento è a +9, con la Croazia a +5 e la Spagna a +2: indipendentemente dal risultato degli iberici, una sconfitta con un solo gol di scarto permetterebbe agli azzurri di restare davanti ai croati, consentendo al Settebello di passare il turno.

In caso di sconfitta con due gol di scarto, invece, si andrebbero a guardare i gol fatti: l’Italia è a 27, la Croazia a 26, la Spagna a 24. La Croazia segnando due gol in più degli azzurri finirebbe davanti al Settebello in classifica ed a quel punto l’Italia dovrebbe sperare che la Spagna non li scavalchi in quanto a gol fatti.

L’ITALIA SUPERA IL TURNO SE…