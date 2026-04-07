Pallanuoto
Pallanuoto, l’Italia liquida gli Stati Uniti in World Cup ed è ad un punto dalle Finals
Si completa la seconda giornata di sfide della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: ad Alessandropoli, in Grecia, nel Gruppo B il Settebello liquida gli Stati Uniti per 15-8 e si porta ad un solo punto dalla qualificazione alle Finals. Domani l’Italia dovrà evitare la sconfitta nei tempi regolamentari con la Croazia per regalarsi il passaggio all’atto conclusivo della manifestazione.
Nel primo quarto Italia in vantaggio dopo 25″ con Cassia, ma Irving a 5’53”, in doppia superiorità, griffa il pareggio. Il Settebello si riporta subito in vantaggio con Dolce dai 6 metri, ma a 3’19” Irving sigla la nuova parità. Azzurri ancora una volta subito avanti con la sassata da distanza siderale di Cassia, ma a 1’27” Daube, in superiorità, griffa il 3-3. Rigore per il Settebello, Ferrero a 48″ non sbaglia e consegna il 4-3 agli azzurri.
Nella seconda frazione il Settebello scava il solco che spacca la partita: a 6’34” Alesiani con una palombella deliziosa firma il primo break del match, poi Campopiano si mette in proprio: a 3’49”, da distanza ravvicinata, griffa il +3, ed a seguire, a 1’39”, consegna il massimo vantaggio all’Italia, firmando il +4 dopo una serie di finte per battere l’estremo difensore avversario, per il 7-3 con cui si arriva all’intervallo lungo.
Nel terzo periodo continua il monologo azzurro: passano 18″ e Bruni fulmina il portiere avversario con la conclusione dell’8-3, poi il solito Campopiano sigla il 9-3 a 6’55”. A 6’32”, dopo quasi 11′ di digiuno, gli Stati Uniti chiudono il parziale di 6-0 degli azzurri con la rete di Liechty, poi Daube, in superiorità, segna a 3’50”.
Il Settebello replica col gol di Cannella che vale il 10-5 a 3’35”. USA ancora in rete con Irving a 2’28, ma gli statunitensi non riescono a riaprire il match, dato che l’Italia torna a +5 con la marcatura di Ferrero in superiorità a 2’03”. Stati Uniti di nuovo in rete con Saveljic a 58″, ma Cannella a 28″ restituisce il +5 al Settebello sul 12-7.
Nell’ultimo quarto l’Italia continua a spingere e ritocca il massimo vantaggio dopo 22″ con Balzarini, per poi doppiare gli USA con la marcatura di Guerrato a 4’22”. L’Italia arrotonda ulteriormente a 3’50” col rigore trasformato da Ferrero per il 15-7, poi amministra: a 20″ dalla sirena finale Ryan Ohl, in superiorità, firma il definitivo 15-8.