Pallanuoto, Italia e Spagna in testa nel secondo girone della World Cup. Croazia ed USA per l’ultimo pass?

Si completa la prima giornata della seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: nel Girone C le quattro squadre già qualificate alle Finals lottano per i piazzamenti, mentre nel Girone D è in palio l’ultimo pass per Sydney.

Vincono tutte le squadre che nella prima fase facevano parte del Gruppo B, quello dell’Italia: nel Girone C il Settebello piega la Grecia padrona di casa per 16-14 e viene raggiunta in vetta dalla Spagna, che grazie ad un secondo quarto perfetto indirizza la gara con l’Ungheria e batte i magiari per 13-9.

Nel Girone D riscatto a sorpresa degli Stati Uniti, anche in questo caso con un gran secondo quarto: piegata la Serbia per 14-12. Al fianco degli statunitensi c’è la Croazia, che regola i Paesi Bassi con lo score di 12-8, in un match con i balcanici sempre in controllo. Domani riposo, si torna in acqua sabato.

DIVISION 1 WORLD CUP 2026 PALLANUOTO MASCHILE

Girone C

Risultati

Italia-Grecia 16-14 (6-4, 3-6, 2-2, 5-2)

Ungheria-Spagna 9-13 (3-3, 3-7, 1-1, 2-2)

Classifica: Spagna ed Italia 3, Ungheria e Grecia 0.

Girone D

Risultati

Serbia-Stati Uniti 12-14 (3-1, 1-5, 4-4, 4-4)

Croazia-Paesi Bassi 12-8 (3-1, 2-2, 3-2, 4-3)

Classifica: Croazia e Stati Uniti 3, Serbia e Paesi Bassi 0.