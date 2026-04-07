Pallanuoto
Pallanuoto, World Cup 2026: risultati e classifica della seconda giornata. L’Italia in testa al Gruppo B
Seconda giornata per la fase a gironi della World Cup di pallanuoto al maschile in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Ancora soddisfazioni in casa azzurra con il Settebello che fa due su due, vince anche con gli Stati Uniti e resta al comando del proprio raggruppamento.
Nel Girone B, quello degli azzurri, si sblocca la Spagna che vince agevolmente sulla Croazia per 14-10. Spettacolo tra Olanda ed Ungheria con i neerlandesi che tengono testa ai magiari prima di essere battuti ai rigori. Di misura passa anche la Grecia sulla Serbia.
Andiamo a scoprire tutti i risultati e le classifiche aggiornate.
RISULTATI
Martedì 7 aprile
Girone A
Olanda-Ungheria 15-16 (4-5 ai rigori)
Grecia-Serbia 16-15
Girone B
Spagna-Croazia 14-10
Stati Uniti-Italia 8-15
CLASSIFICHE
Girone A: Ungheria 5, Serbia 3, Grecia 3, Olanda 1
Girone B: Italia 6, Croazia 3, Spagna 3, Stati Uniti 0