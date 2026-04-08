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Pallanuoto

Pallanuoto, World Cup 2026: alle Super Final oltre al Settebello anche Ungheria, Grecia e Spagna

Pubblicato

16 minuti fa

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Settebello
Settebello - IPA/Sport

Ultima giornata della fase a gironi preliminare per le World Cup di pallanuoto al maschile in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Settebello unica squadra a punteggio pieno: gli azzurri battono anche la Croazia e staccano il pass per le Super Final in programma a Sidney, in Australia, a fine giugno.

Con gli azzurri avanzano anche la Spagna, che domina contro gli Stati Uniti e chiude seconda nel Gruppo B. Nell’altro raggruppamento passano Ungheria (battuta la Serbia) e Grecia (14-11 all’Olanda).

Andiamo a scoprire tutti i risultati e le classifiche aggiornate.

RISULTATI 

Terza giornata

Mercoledì 8 aprile

GRUPPO A

Serbia-Ungheria 10-12
Olanda-Grecia 11-14

GRUPPO B

Italia-Croazia 13-11
Spagna-USA 15-8

CLASSIFICHE

Girone A: Ungheria 8, Grecia 6, Serbia 3, Olanda 1
Girone B: Italia 9, Spagna 6, Croazia 3, Stati Uniti 0

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