Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da Mirarchi

Il Setterosa sotto la guida di Maurizio Mirarchi si appresta ad effettuare l’esordio internazionale: l’Italia concluderà domani il raduno al Centro Federale Bruno Bianchi di Trieste, per poi spostarsi a Rotterdam, nei Paesi Bassi, per la Division I della World Cup di pallanuoto femminile.

Alla vigilia della partenza il CT azzurro ha sciolto le riserve, svelando le 16 convocate: l’Italia è inserita nel Girone B, dove affronterà venerdì 1° maggio alle ore 20:15 la Grecia, sabato 2 l’Australia alla stessa ora, e domenica 3 le padrone di casa dei Paesi Bassi alle 18.30. Dal 4 al 6 maggio, invece, spazio alla seconda fase.

Il tecnico azzurro spiega al sito federale: “Il Setterosa si prepara ad affrontare un appuntamento di grande rilevanza internazionale, che segna anche il mio esordio come responsabile della guida tecnica della squadra. La preparazione si è concentrata su un lavoro intenso sia dal punto di vista fisico che tattico, con particolare attenzione alla costruzione di un’identità di gioco chiara. Il gruppo ha mostrato grande disponibilità e impegno, elementi fondamentali per affrontare una competizione di questo livello dove ci saranno le squadre più forti al mondo“.

Le aspettative del nuovo CT del Setterosa: “Arriviamo a Rotterdam con la consapevolezza del lavoro svolto e con la volontà di continuare a crescere. L’obiettivo è essere competitivi in ogni partita, mantenendo sempre alta l’intensità di gioco e spirito di squadra. Accanto ai risultati, è importante porre l’accento sul percorso: consolidare il gruppo, valorizzare le qualità individuali e affrontare il confronto internazionale come opportunità di crescita. La competizione rappresenta dunque non solo una sfida sportiva, ma anche il primo passo di un nuovo ciclo, con l’ambizione di costruire basi solide per il futuro della Nazionale“.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Sofia Giustini, Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi, Olimpia Sesena (SIS Roma), Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Lys Cergol, Giorgia Klatowski e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste) e Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto).

Staff: ct Maurizio Mirarchi, assistente tecnico Marco Manzetti, team manager Elena Gigli, preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, fisioterapista Giorgio Peresempio, videoanalista Manuel Bombelli, medico Gianluca Camillieri, arbitro al seguito Alessia Ferrari.