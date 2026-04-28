Pallanuoto femminile, inizia l’era Mirarchi in World Cup. Gruppo quasi identico: si lavorerà su mentalità e collettivo

Il naturale entusiasmo connaturato all’inizio di un nuovo percorso tecnico deve necessariamente fondersi con l’urgenza di accelerare il lavoro di assemblamento dell’organico visto il particolare frangente in cui si riparte. Questi i presupposti da cui inizia l’era Mirarchi alla guida del Setterosa: il primo impegno ufficiale sarà la Division I di World Cup in programma a Rotterdam dal 1 al 6 maggio.

Il nuovo condottiero, rispetto al predecessore Carlo Silipo, riparte da un gruppo quasi identico a cui ha apportato solo poche variazioni. Il lavoro sulla creazione di una mentalità vincente, dote indispensabile per tornare a primeggiare in ambito internazionale, e la formazione di una forte identità collettiva saranno ragionevolmente i cardini su cui l’attuale allenatore della Pallanuoto Trieste impronterà il proprio lavoro.

Le legittime perplessità legate ai problemi strutturali di un movimento che negli ultimi anni ha perso buona parte del proprio fascino e fatica a produrre talenti con la frequenza delle altre big del panorama internazionale non spaventano certamente un profilo di esperienza come quello del tecnico calabrese, da sempre bravo a valorizzare le risorse a propria disposizione e capace di tirar fuori il meglio da ciascuna delle sue atlete.

Centrare la qualificazione per la Final Eight rappresenterebbe certamente il primo risultato di prestigio del nuovo corso, ma soprattutto la preziosa possibilità di regalarsi altre partite di alto livello, occasioni indispensabili di confronto per un gruppo che ha bisogno di completare il proprio percorso di crescita.

Elevata intensità agonistica, difesa forte con la sistematica adozione della zona M, la capacità di far male alle rivali con le ripartenze saranno i principi tattici da cui partirà il cammino di una rappresentativa tricolore che deve ripartire dalla riscoperta del fascino della calottina azzurra e da quanto poterla indossare rappresenta.