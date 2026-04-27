MotoGP
MotoGP, Ai Ogura è il più veloce nei Test di Jerez. Terzo Bezzecchi, ottavo Di Giannantonio
Si chiude la giornata di Test della MotoGP andata in scena sul Circuito Ángel Nieto di Jerez, dove nello scorso fine settimana si era disputato il GP di Spagna: nella seconda sessione pomeridiana i tempi si abbassano quasi per tutti i piloti rispetto al mattino.
A svettare è il nipponico Ai Ogura, che con la sua Aprilia guarda tutti dall’alto con il crono di 1’35.944, davanti al compagno di squadra, lo spagnolo Raul Fernandez, secondo in 1’35.949, a soli 0.005. Il miglior italiano è Marco Bezzecchi, sempre su Aprilia, terzo in 1’36.272, a 0.328.
Ad interrompere il monopolio Aprilia è lo spagnolo Marc Marquez, quarto con la Ducati in 1’36.277, a 0.333, davanti ai connazionali Pedro Acosta, quinto con la KTM in 1’36.299, a 0.355, ed Alex Marquez, che con la Ducati non migliora il crono mattutino e resta con il tempo di 1’36.394.
Settima posizione per il transalpino Fabio Quartararo con la Yamaha, con il crono di 1’36.439, a 0.495, mentre è ottavo un altro italiano, Fabio Di Giannantonio, con la Ducati, che chiude in 1’36.477, a 0.533. Decima piazza per Francesco Bagnaia, 12° Enea Bastianini, 14° Luca Marini, 19° Franco Morbidelli, 23° Lorenzo Savadori.
TEST JEREZ MOTOGP 2026
1 79 A.OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’37.089 29 1’35.944 36
2 25 R.FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’36.769 13 1’35.949 33 0.005 0.005
3 72 M.BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’36.769 14 1’36.272 25 0.328 0.323
4 93 M.MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’36.817 18 1’36.277 28 0.333 0.005
5 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.734 15 1’36.299 23 0.355 0.022
6 73 A.MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.394 15 1’36.409 22 0.450 0.095
7 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.057 7 1’36.439 41 0.495 0.045
8 49 F.DI GIANNANTON ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’36.769 18 1’36.477 7 0.533 0.038
9 5 J.ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’36.658 21 1’37.010 25 0.714 0.181
10 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’36.697 25 1’36.671 15 0.727 0.013
11 89 J.MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’36.932 24 1’36.683 26 0.739 0.012
12 23 E.BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’37.249 13 1’36.687 18 0.743 0.004
13 11 D.MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’37.620 20 1’36.878 35 0.934 0.191
14 10 L.MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.038 30 1’36.896 27 0.952 0.018
15 36 J.MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’36.977 13 1’36.988 23 1.033 0.081
16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.325 39 1’36.980 43 1.036 0.003
17 43 J.MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.326 13 1’37.008 32 1.064 0.028
18 54 F.ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.039 24 1.095 0.031
19 21 F.MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.298 22 1’37.071 44 1.127 0.032
20 26 D.PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.011 20 1’37.483 22 1.539 0.412
21 7 T.RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.884 6 1’37.490 38 1.546 0.007
22 42 A.RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.583 14 1’37.541 16 1.597 0.051
23 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.102 8 1’37.737 20 1.793 0.196