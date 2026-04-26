MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il ritmo non era male fino al problema tecnico all’anteriore”

Si è conclusa con la vittoria di Alex Marquez il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo ha condotto una gara perfetta, prendendosi subito la prima posizione ai danni del fratello Marc ed allontanandosi pian piano da tutti gli avversari. Per il centauro del team Gresini, caduto ieri nella Sprint, arriva quindi nel GP casalingo la prima affermazione stagionale.

Completano il podio Marco Bezzecchi, che raccoglie punti significativi in ottica classifica piloti, e Fabio Di Giannantonio, autore di un ottima prova con la sua Ducati del VR46 Racing Team. Gara molto negativa per Francesco Bagnaia, costretto a fermarsi dopo 14 giri per un problema tecnico alla anteriore. Il piemontese, ai microfoni di Sky Sport, ha così spiegato la natura del problema: “Il team sta lavorando e guardando tutti i dati. È chiaro che ci sia stato un inconveniente tecnico sul davanti. Siamo piuttosto sicuri che difficilmente ricapiterà. Speriamo si possa risolvere per i test di domani”.

Le sensazioni provate in gara: “In partenza non sono riuscito a staccare bene la frizione ed ho perso leggermente terreno. Ma poi mi sono trovato sempre più comodo, riuscivo a staccare forte. Ho superato diversi piloti, il ritmo non era male fino a quell’inconveniente. Mentre i giri passavano il problema era sempre più grave. Alla fine mi son dovuto fermare. Il nostro problema rimane riuscire a fermare l’anteriore quando entro nelle curve. Domani lavoreremo molto durante il test”.