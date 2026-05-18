Marco Bezzecchi: “I test sono un’arma a doppio taglio, ma ho provato delle cose interessanti”

Marco Bezzecchi ha terminato in anticipo come tanti altri piloti la giornata di test collettivi della MotoGP al Montmelò, in seguito allo scroscio di pioggia che ha bagnato il tracciato catalano all’inizio della sessione pomeridiana. Il romagnolo dell’Aprilia chiude dunque il programma odierno dopo aver percorso 40 giri nel tentativo di risolvere le criticità emerse tra sabato e domenica in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.

Il Bez, ancora leader del Mondiale nonostante le deludenti prestazioni dell’ultimo weekend a Barcellona, ha lavorato a lungo sul passo con gomme usate effettuando alcune prove di set-up per trovare il bandolo della matassa dopo aver fatto tanta fatica a tenere il ritmo degli altri big sia nella Sprint che nel Gran Premio. Il nativo di Rimini non è andato a caccia del tempone (11° posto in mattinata con 1’39″559, a quasi otto decimi dal best lap di Pedro Acosta), raccogliendo comunque dei dati interessanti sul suo feeling con la RS-GP al Montmelò.

“Non siamo riusciti a completare il tutto ma abbiamo lavorato bene, questi test sono sempre un’arma a doppio taglio perché la pista è buona ed è difficile capire se le prestazioni siano migliori per le condizioni del tracciato o per le modifiche. In ogni caso abbiamo provato delle cose interessanti in termini di setting e di guida. Per quello che abbiamo girato sono abbastanza contento“, ha dichiarato Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport al termine del test iberico.