MotoGP, Jorge Martin: “Una gara difficile dalla quale ho estratto qualcosa di positivo”

Jorge Martin prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al quarto posto al termine del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota di casa non è mai stato in grado di inserirsi nella lotta per le posizioni del podio e ha estratto il massimo dalla sua domenica. Martinator ha messo in cascina altri punti pesanti in classifica generale, rimanendo vicino a Marco Bezzecchi in classifica generale.

La vittoria va ad Alex Marquez con 1.9 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 5.7. Quarta posizione per Jorge Martin a 9.2, quinta per Ai Ogura a 9.8 mentre è sesto Raul Fernandez a 10.6. Settima posizione per Johann Zarco a 13.0, ottava per Enea Bastianini a 14.4, nona per Fermin Aldeguer a 19.7, mentre completa la top10 Pedro Acosta a 22.4.

Al termine del Gran Premio di Spagna il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni nella conferenza stampa post gara: “Per come potevo immaginare la gara, alla fine sono andato anche meglio del previsto. La penalizzazione di tre posizioni sullo schieramento di partenza ha sicuramente complicato le cose, ma sin da subito sono stato in grado di recuperare bene e di inserirmi nella lotta per il podio. Chi mi ha preceduto oggettivamente oggi ne aveva di più e forse nei primi giri ho messo un po’ troppo le gomme sotto stress. Non il risultato che sognavo ad inizio fine settimana, ma ho comunque conquistato punti importanti per la classifica generale. Ora ci attende un Test importante, prima della trasferta francese”.