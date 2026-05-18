Jorge Martin vittima di una brutta caduta nei Test di Barcellona. Lo spagnolo trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti

Il disastroso weekend di Barcellona sembra non avere mai fine. Il Gran Premio di ieri ha sottolineato i gravi problemi di sicurezza dal tracciato catalano, con due bandiere rosse ed altrettanti gravi incidenti. Ad avere la peggio sono stati Alex Marquez e Johann Zarco che dovranno rimanere per un po’ lontano dalle gare. La situazione, purtroppo, non è migliorata neanche oggi durante i test.

Poco fa infatti Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia nella pericolosa curva 7 ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. Lo spagnolo, già caduto ieri a seguito di un contatto con Raul Fernandez, è stato trasportato al centro medico per effettuare tutti gli aggiornamenti del caso. Ad un weekend da dimenticare per il campione del mondo MotoGP 2024 si aggiunge ora una caduta che potrebbe lasciare strascichi importanti.

Stando infatti alle prime informazioni recuperate da Sky Sport, Martin sarebbe dolorante soprattutto al gomito sinistro ed alla gamba destra. L’incidente sembra essere più serio di quello che si pensava inizialmente e non sono escluse fratture. Nelle prossime ore si conoscerà con certezza il bollettino medico del centauro dell’Aprilia.

Dagli esami effettuati nel centro medico della pista non sono visibili fratture ma è stato comunque deciso di trasferire Jorge Martin all’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per ulteriori accertamenti.