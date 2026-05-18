Francesco Bagnaia rivela: “Il polso ha qualcosa che non va, farò dei nuovi esami in Italia”

Rischia di complicarsi la marcia di avvicinamento verso il Mugello per Francesco Bagnaia, che si sottoporrà ad ulteriori accertamenti nella giornata di domani in Italia per esaminare nel dettaglio il suo polso dopo l’incidente di ieri che ha provocato la seconda bandiera rossa al Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesto round stagionale del Mondiale MotoGP.

Pecco era uscito un po’ malconcio dalla caduta (in una carambola in cui ad avere la peggio è stato Johann Zarco), riuscendo comunque a ripartire dopo l’interruzione e a centrare un rocambolesco terzo posto grazie ad una serie di circostanze favorevoli. Il torinese del team ufficiale Ducati lamentava un dolore al polso sinistro ed un problema al collo, con conseguenti vertigini in moto a causa della colonna cervicale.

Gli esami effettuati ieri nel post-gara al Centro Medico del circuito non hanno evidenziato lesioni, ma a quanto pare la situazione non sembra del tutto risolta. Bagnaia, impegnato stamattina nei test sempre sul tracciato di Montmelò, ha infatti rivelato al sito ufficiale della MotoGP: “Dovrò far controllare di nuovo il polso quando tornerò a casa domani, perché sento che qualcosa non è nella posizione corretta. Quindi proveremo e vedremo: sicuramente farò molta fisioterapia, facendo le cose giuste e senza esagerare troppo con l’allenamento perché potrebbe peggiorare. La gara del Mugello è una delle più particolari, è simile ad Austin in termini di forza fisica richiesta, quindi dobbiamo farci trovare pronti al 100%“.

Il Gran Premio d’Italia, prossima tappa del calendario iridato, è prevista nell’ultimo weekend del mese dal 29 al 31 maggio sulla spettacolare pista del Mugello.