Motocross, GP Sardegna 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale motocross 2026. Dopo i primi tre capitoli stagionali, Argentina, Andalucia e Svizzera, inizia il percorso in Italia, con il primo dei tre impegni nei nostri confini.

Nel weekend dell’11 e 12 aprile, infatti, vivremo l’attesissimo Gran Premio di Sardegna che si disputerà, come tradizione, sul tracciato di Riola Sardo. Nel fine settimana successivo sarà la volta del Gran Premio del Trentino di Pietramurata, mentre il 21 giugno si chiuderà con il Gran Premio d’Italia di Montevarchi.

Come arriviamo all’evento? La classifica generale della classe regina vede al comando Lucas Coenen con 136 punti contro i 129 di Tom Vialle ed i 124 di Jeffrey Herlings. Quarto Maxime Renaux con 117, quinto Tim Gajser con 116, mentre è sesto Romain Febvre a quota 113. Nella MX2, invece, svetta Simon Laengenfelder con 149 punti con 22 lunghezze di vantaggio su Guillem Farres, mentre è terzo Sacha Coenen con 124. Quarto Camden McLellan con 121 a braccetto con Liam Everts.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Sardegna 2026, quarto atto stagionale sarà visibile in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e discovery+. La programmazione su Raisport (227 di Sky e 58 dgt) sarà deciso nell’immediatezza dell’evento. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due manche di MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA GP SARDEGNA MOTOCROSS 2026

Sabato 11 aprile

Ore 16.35 Qualifying Race MX2 a Riola Sardo

Ore 17.20 Qualifying Race MXGP a Riola Sardo

Domenica 12 aprile

Ore 13.15 gara-1 MX2 a Riola Sardo

Ore 14.15 gara-1 MXGP a Riola Sardo

Ore 16.10 gara-2 MX2 a Riola Sardo

Ore 17.10 gara-2 MXGP a Riola Sardo