MX2: Längenfelder si prende gara-1 al GP della Svizzera, top5 per Valerio Lata

Comincia nel segno di Simon Längenfelder il GP della Svizzera, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MX2 in scena questo weekend sul tracciato di Frauenfeld. Il tedesco si è infatti imposto in gara-1 al termine di una prova in cui si è ben comportato anche Valerio Lata, piazzatosi in top5.

Ma andiamo con ordine. Il pilota in forza alla KTM è gravitato al vertice fin dai primi metri, girando per quarto alla prima curva dove, in realtà, ad imporsi era stato un brillante Mathis Valin (Kawasaki), il quale ha dominato in lungo e in largo per tutta la prima parte della gara, salvo poi perdere completamente a quota a causa di un problema meccanico alla sua moto.

Ad approfittarne è stato dunque Längenfelder, arrivato al traguardo in 33:07.819 precedendo di 0:06.478 il belga Sacha Coenen (KTM), secondo davanti al connazionale Liam Everts (Husqvarna), terzo a 0:07.960. Buon quarto posto invece per Guillem Farres (Triumph), attardato di 0:33.169 arginando il già citato Valerio Lata (Honda), quinto a 0:36.725. Top15 invece per Andrea Rossi (KTM), indietro di due giri, ventesimo infine Morgan Bennati, anche lui con due giri di scarto.

Il teutonico in virtù di quanto successo è salito a 129 punti in classifica, cinque lunghezze di più di McLellan (Triumph, oggi ottavo) e diciannove in più rispetto a Coenen. Lata è il miglior degli italiani con 72 punti (nono posto).