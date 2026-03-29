MXGP, Lucas Coenen si aggiudica Gara-2 del GP di Svizzera ma il round va a

Lucas Coenen si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, mentre il round elvetico è andato a Tom Vialle che si era aggiudicato la prima manche.

Sul tracciato di Frauenfeld abbiamo assistito all’assolo del belga Lucas Coenen (KTM) nella seconda manche con un margine di vantaggio di 12.5 secondi sullo sloveno Tim Gajser (Honda) mentre chiude in terza posizione l’olandese Jeffrey Herlings (Honda) a 15.9. Quarto l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 18.6, quinta per il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 35.2, mentre è sesto il suo connazionale Tom Vialle (Honda) a 57.5.

Settima posizione per un altro francese, Maxime Renaux (Yamaha), a 1:02 dalla vetta, quindi ottava per l’olandese Calvin Vlaanderen (Ducati) a 1:06, nona per Alberto Forato (Fantic) a 1:10, mentre completa la top10 lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 1:15. Si ferma in 14a posizione Mattia Guadagnini (KTM) a 1:41. 29° Andrea Adamo (KTM).

A questo punto la classifica generale della classe regina vede al comando proprio Lucas Coenen con 136 punti contro i 129 di Tom Vialle ed i 124 di Jeffrey Herlings.