MX2, la tappa di Teutschenthal proverà a chiarire una classifica mai così equilibrata

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026. Siamo, infatti, nel bel mezzo della tripletta di fine maggio-inizio giugno che si è aperta nello scorso fine settimana con il Gran Premio di Francia e si concluderà nel prossimo weekend con il Gran Premio di Lettonia. In questa occasione, invece, ci attende il Gran Premio di Germania.

Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Teutschenthal per una tappa di estrema importanza per l’intera stagione e per la classifica generale della classe regina. Dopotutto, la MX2 in questa annata ci sta regalando una situazione che raramente si è vista nei campionati precedenti. Nessuno dominatore, nessuna fuga, l’equilibrio è ancora sovrano e il livellamento verso l’alto è totale.

Simon Laengenfelder, infatti, comanda la graduatoria con 281 punti contro i 273 di Sacha Coenen, facendo segnare un +5 parziale nella tappa francese. In terza posizione troviamo Guillem Farres (doppietta per lui nell’ultima uscita) con 261 punti, quindi in quarta Liam Everts con 245. Quinto Camden McLellan con 233 punti, sesto Mathis Valin con 211, quindi settimo Janis Martins Reisulis con 209.

In poche parole sette piloti racchiusi in 72 punti. Ci sarà da divertirsi lungo il corso del campionato e, nello specifico, nel Gran Premio di Germania. In casa Italia le speranze sono affidate nelle mani di Valerio Lata che, tuttavia, a Lacapelle Marival non ha brillato e rimane in nona posizione nella classifica generale. Per il resto Ferruccio Zanchi, Andrea Rossi e via via tutti gli altri sono a caccia del guizzo giusto per dare una sterzata alle proprie stagioni.