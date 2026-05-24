MXGP, Jeffrey Herlings batte Lucas Coenen in gara-2 e conquista il GP di Francia. Adamo, Forato e Bonacorsi in top-10

Dopo il dominio assoluto messo in mostra da Lucas Coenen nella prima manche, il Gran Premio di Francia 2026 della MXGP ha regalato una seconda gara ad altissima tensione, caotica nelle fasi iniziali e spettacolare fino all’ultimo giro. Sul tracciato di Lacapelle Marival, infatti, Jeffrey Herlings ha risposto da campione consumato, interrompendo l’inerzia del belga della KTM e conquistando la manche decisiva oltre al successo overall del sesto round del Mondiale Motocross. Per l’asso olandese della Honda è arrivata così la vittoria numero 115 in carriera nel GP iridato, al termine di un confronto di livello stellare con il leader della classifica generale.

La seconda manche è iniziata subito nel caos. Al primo via Coenen aveva firmato l’holeshot davanti proprio a Herlings, con Kay de Wolf all’inseguimento e Andrea Adamo subito brillante nelle posizioni di vertice. Dopo poche curve, però, una caduta multipla ha coinvolto Tim Gajser, Jeremy Seewer, Tom Vialle, Calvin Vlaanderen e Romain Pape, costringendo la direzione gara a esporre la bandiera rossa e a sospendere immediatamente la corsa.

Necessaria dunque una nuova procedura di partenza, ma senza due protagonisti attesi come Gajser e Vialle, impossibilitati a prendere parte alla restart. Al secondo start è stato Herlings a scattare meglio di tutti, prendendosi l’holeshot davanti a Coenen e ribaltando così le gerarchie della manche inaugurale. Alle loro spalle si sono inseriti De Wolf, Maxime Renaux, Romain Febvre e Andrea Adamo, ancora una volta molto concreto nelle battute iniziali.

Herlings ha imposto immediatamente un ritmo elevatissimo nel tentativo di spezzare la resistenza di Coenen, ma il talento belga della KTM non ha mai mollato la presa. I due hanno rapidamente fatto il vuoto sul resto del gruppo, scavando un margine impressionante sugli inseguitori e dando vita a una sfida diretta che ha acceso il pubblico francese. Alle loro spalle, intanto, Febvre è riuscito a liberarsi della concorrenza conquistando con decisione la terza posizione, mentre De Wolf ha ingaggiato un bel duello con Renaux nella lotta per la top-5.

Nel finale Coenen ha provato in tutti i modi a ricucire il distacco, restando costantemente a ridosso di Herlings e mantenendo viva la suspense fino alla bandiera a scacchi. L’olandese, però, ha gestito con freddezza la pressione del rivale e ha chiuso al comando con appena 940 millesimi di vantaggio sul leader del Mondiale. Un margine minimo che ha certificato il livello altissimo espresso dai primi due, autentici protagonisti di una gara a parte rispetto al resto del gruppo.

A completare il podio della seconda manche è stato Romain Febvre con la Kawasaki, staccato di oltre 32 secondi, davanti alla Yamaha di Maxime Renaux e all’Husqvarna di Kay de Wolf. Positiva anche la prova degli italiani, con Andrea Adamo settimo dopo una gara solida e combattiva, Alberto Forato ottavo sulla Fantic e Andrea Bonacorsi decimo sulla Ducati.

Grazie a questo risultato Herlings si è aggiudicato il Gran Premio di Francia, rosicchiando punti preziosi nella classifica iridata e portandosi a sole due lunghezze da Lucas Coenen. Un duello sempre più acceso che promette scintille anche nel prossimo appuntamento del Mondiale MXGP, in programma a Teutschenthal, in Germania.

CLASSIFICA GARA-2 GP FRANCIA MXGP 2026

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Honda HRC PETRONAS Honda 34:14.778 0.000 52.560 25

2 5 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:15.718 0.940 52.536 22

3 1 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:47.715 32.937 51.731 20

4 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 34:48.647 33.869 51.708 18

5 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:09.562 54.784 51.195 16

6 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC PETRONAS Honda 35:11.573 56.795 51.147 15

7 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:27.060 1:12.282 50.774 14

8 303 FORATO, Alberto ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:30.052 1:15.274 50.703 13

9 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 35:33.998 1:19.220 50.609 12

10 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 35:35.324 1:20.546 50.578 11

11 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:36.926 1:22.148 50.540 10

12 83 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 35:46.415 1:31.637 50.316 9

13 93 GEERTS, Jago BEL FMB MRT Racing Team Beta Beta 36:01.041 1:46.263 49.976 8

14 919 WATSON, Ben GBR ACU Dirt Store Triumph Racing Triumph 34:25.574 -1 Lap 49.671 7

15 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 34:27.663 2.089 49.621 6

16 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTORed Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 34:31.183 5.609 49.537 5

17 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:42.965 17.391 49.257 4

18 6 PATUREL, Benoit FRA FFM JK Racing Yamaha Yamaha 34:59.653 34.079 48.865 3

19 781 HSU, Brian GER FMI Honda 35:03.913 38.339 48.766 2

20 234 KRAJEWSKI, Bogdan FRA FFM Yamaha 35:10.367 44.793 48.617 1

21 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 35:13.535 47.961 48.544 0

22 64 PAPE, Romain FRA FFM Yamaha 35:14.738 49.164 48.517 0

23 123 TUANI, Federico ITA FMI Honda 34:38.034 -2 Laps 46.775 0

24 970 VINEL, Shaun FRA FFM Yamaha 34:45.163 -4 Laps 41.436 0

25 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 8:58.260 -16 Laps 40.129 0

26 241 DESPREY, Maxime FRA FFM Yamaha 3:29.293 -19 Laps 25.801 0

9 BENISTANT, Thibault FRA FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda did not start

16 VIALLE, Tom FRA FFM Honda HRC PETRONAS Honda did not start

243 GAJSER, Tim SLO AMZS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha did not start

831 MAYLIN, Brice FRA FFM Yamaha did not start