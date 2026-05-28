Motocross
MXGP, a Teutschenthal la nuova sfida tra Coenen ed Herlings. Chance per Adamo?
Ci apprestiamo a vivere un fine settimana di un certo rilievo sulla pista di Teutschenthal, circuito che ospiterà il GP della Germania, settimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Motocross, classe MXGP, a sette giorni di distanza dal precedente impegno in terra transalpina.
Sarà l’ennesimo capitolo di una sfida a due che, con le giuste combinazioni, potrebbe anche trasformarsi di una lotta a tre. Ricordiamo infatti che a tenere le redini della situazione figura esserci Lucas Coenen (KTM), leader con 286, a sole due lunghezze di distanza dalla Honda di Jeffrey Herlings, secondo con 284. Leggermente più staccato Romain Febvre (Kawasaki), terzo con 231 in gruppetto condiviso con Tim Gajser (Yamaha), quarto con 223), Tom Vialle (Honda), quinto con 219, e Maxime Renaux (Yamaha), sesto con 218.
Impossibile prevedere quello che succederà. Con un equilibrio così precario ogni centauro in lizza proverà a fare bene fin dalla Qualifying Race del sabato, in modo da avere il piazzamento migliore in vista di una domenica che si preannuncia a dir poco infuocata.
Fari puntati anche sugli italiani, uno tra tutti il rookie Andrea Adamo (KTM), al momento nono nella classifica piloti ma intenzionato a centrare un piazzamento di lusso. Con lui anche Alberto Forato (Fantic), dodicesimo con 114, Matti aGuadagnini (KTM), quindicesimo con 69, ed Andrea Bonarcosi (Ducati), ventitreesimo con 28.